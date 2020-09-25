Підозрюваного у спробі вбивства жінки знайшли мертвим біля залізничної колії

У четвер, 24 вересня, у місті Стебник на Львівщині сталася стрілянина. Чоловік стріляв з вулиці у вікно приватного будинку та тяжко поранив 51-річну жінку. Причетним до замаху на вбивство жінки виявився колишній хлопець її доньки – 28-річний мешканець Перемишлянського району. Через день його знайшли мертвим біля залізничної станції – він застрелився з мисливської рушниці.

У поліції Львівщини повідомили, що подія сталася близько 4:00 ранку 24 вересня. Невідомий чоловік з вулиці стріляв у вікно приватного будинку та важко поранив 51-річну жінку, мешканку Стебника. Її госпіталізували з важкими пораненнями, зараз за її життя борються лікарі.

За даними поліцейських, до злочину причетний раніше судимий 28-річний мешканець Перемишлянського району, колишній хлопець 23-річної доньки постраждалої жінки. До його розшуку задіювали усі служби поліції та вводили план «Перехоплення».

Вранці наступного дня, 25 вересня, близько 8:30 поліцейські знайшли чоловіка мертвим з вогнепальним пораненням голови неподалік залізничної станції «Верхні Гаї». Поблизу тіла лежав обріз мисливської рушниці. За попередньою версією поліції, після замаху на маму своєї колишньої дівчини чоловік вчинив самогубство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на умисне вбивство) ККУ.