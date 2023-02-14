У Києві виявили посилку з психотропними капсулами

Київські митники вилучили близько 5 тисяч капсул для схуднення, до складу яких входила психотропна речовина сибутрамін. За словами працівників митниці, посилки були відправлені зі столиці Казахстану Астани і мали бути доставлені до Чернівців. Це не вперше на київській митниці виявляють капсули для схуднення «Samyun wan» та «Shafran Diet» із сибутраміном.

Про вилучення капсул прес-лужба митників повідомила у вівторок, 14 лютого. «У складі капсул експерти виявили сибутрамін, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких в Україні обмежено, а пересилання у міжнародних поштових відправленнях – заборонено», – повідомила прес-служба Київської митниці. Правоохоронці вилучили капсули з психотропами та склали два протоколи за пересилання заборонених товарів та препаратів.

Капсули для схуднення з психотропними речовинами не вперше намагаються провезти в Україну. Восени 2022 року київські митники також вилучали посилки з Казахстану із кількома тисячами аналогічних пігулок.

Зазначимо, до 2010 році пігулки із сибутраміном вільно продавалися в Україні, але через звикання та побічні ефекти препарати для схуднення із цим психотропом заборонили для продажу. Відомо, що сибутрамін збільшує ризик інфаркту та інсульту.