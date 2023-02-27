Наркодилерів затримали одразу після продажу доз PVP клієнтам

Закарпатська поліція затримала трьох наркодилерів, які торгували PVP у Мукачеві. Усі продавці наркотиків уже мали проблеми із законом і були судимі за аналогічні злочини. Трьох фігурантів справи затримали безпосередньо під час продажу наркотиків клієнтам. Більшість таких зустрічей наркодилери проводили у дворах своїх будинків. За скоєне мукачівцям загрожує до десяти років ув’язнення з конфіскацію майна.

Як у понеділок, 27 лютого, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, усіх трьох зловмисників затримали на вихідних, під час продажу PVP клієнтам у Мукачеві. За даними слідства, троє вже раніше судимих за наркозлочини фігурантів налагодили схему продажу PVP наркозалежним місцевим мешканцям. У прес-службі поліції Закарпаття у коментарі ZAXID.NET уточнили, що затримані – мешканці Мукачева віком 39, 52 та 45 років.

«Оперативники встановили місце та час, коли кожен з торговців матиме зустріч з черговим клієнтом та затримали зловмисників одразу після передачі товару та отримання грошових коштів. Практично всі такі зустрічі фігуранти проводили у себе вдома», – йдеться у повідомленні поліції.

Усі троє підозрюваних наразі перебувають у слідчому ізоляторі, поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (продаж наркотиків). Мукачівцям загрожує по десять років позбавлення волі з конфіскацією майна.