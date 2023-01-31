За скоєне 28-річному закарпатцю загрожує три роки позбавлення волі

У будинку 38-річного мешканця Ужгородського району поліція виявила понад 50 банок для консервації, у яких була марихуана. Крім того, вилучили ще 15 пакетів з наркотиками. Затриманий уже мав сході проблеми із законом і був судимий. Зараз йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як у вівторок, 31 січня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, затримали 38-річного чоловіка у селі Тийглаш Ужгородського району. Під час обшуків у його помешканні, правоохоронці вилучили майже півкілограма марихуани. Наркотики закарпатець зберігав у скляних банках для консервації.

«У помешканні підозрюваного поліцейські провели обшук та виявили партію готової марихуани, яку фігурант розфасував у 15 поліетиленових пакунків та 51 скляну банку. Загалом вага вилученого складає орієнтовно пів кілограма», – йдеться у повідомленні.

Виявлені банки з марихуаною відправлять експертам на дослідження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 ККУ (виготовлення, придбання, зберігання наркотичних засобів в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Наразі розслідування триває.