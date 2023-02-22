Наразі правоохоронці встановлюють постачальників печива з наркотиками

Поліція затримала 32-річного мешканця Рахова, у якого під час перевірки виявили пакунок із наркотиками і коробку з печивом із марихуаною. Також з’ясувалося, що закарпатець перебував у стані наркотичного сп’яніння. Печиво вилучили для проведення експертизи, за скоєне чоловікові загрожує до п’яти років обмеження волі. Поліція також шукає постачальників печива з марихуаною.

Як у середу, 22 лютого, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у Рахові, коли правоохоронці вирішили перевірити підозрілого перехожого. Поліцейські поспілкувалися з пішоходом та виявили в його рюкзаку пакунок з наркотиками.

«Марихуану 32-річний фігурант ховав у картонній коробці, де також знаходилося і печиво з вмістом наркотичної речовини. Також поліцейські освідчили чоловіка – з’ясувалося, що він перебуває під дією наркотиків», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Наркотики та печиво вилучили та направили на експертизу. Слідство у справі триває, поліція встановлює постачальників печива з марихуаною.