Організаторам нарколабораторій загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

ДБР викрило організаторів двох підпільних нарколабораторій у Чернівцях з мільйонним прибутком щомісяця. До виготовлення наркотиків причетні вісім людей, у п’ятьох із них уже проведи обшуки. За даними слідчих, наркотики продавали через дилерів і через відправки поштою, зокрема, у зону бойових дій. Наразі усім фігурантам справи загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як у четвер, 9 березня, повідомила прес-служба ДБР, під час обшуків у виробників наркотиків правоохоронці виявили майже 4 тисячі доз амфетаміну, понад 40 літрів та майже 50 кг різноманітних прекурсорів. Також виявлено кілька десятків одиниць техніки для виготовлення наркотиків.

«За оперативною інформацією, у незаконному виробництві були задіяні 8 осіб. На Буковині ділки реалізовували психотроп через дилерів та так звані «закладки». В інших регіонах України через поштові відправлення, зокрема у районах, де ведуться бойові дії. Щомісячний прибуток наркоділків складав у середньому 1 млн грн», – йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі ДБР затримали п’ятьох членів угрупування, одного з них затримали під час продажу наркотиків. ДБР також встановлює особи тих, хто організовував наркотрафік у прифронтових регіонах. Усім учасникам угрупування буде повідомлено про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотичних засобів у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 ККУ). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.