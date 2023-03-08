Нарковмісні таблетки були сформовані у кулю та обмотані скотчем

Біля Личаківської виправної колонії патрульні поліцейські затримали 34-річного львів'янина, який викинувши пакет з наркотиками спробував від них втекти. Однак правоохоронці наздогнали втікача.

У вівторок, 7 березня, під час патрулювання вулицею Омеляна Ковча, патрульні помітили підозрілого чоловіка, який побачивши поліцейське авто почав раптово втікати.

«Чоловік вийшов із лісосмуги, поблизу однієї із пенітенціарних установ. Побачивши службовий автомобіль, він намагався уникнути зустрічі з поліцейськими. Невідомий викинув в сторону лісосмуги пакет круглої форми, обмотаний скотчем із невідомою речовиною», – повідомили у поліції.

Чоловік спробував втекти, але йому не вдалося. Патрульні спіймали втікача, ним виявився 34-річний львів'янин. У пакеті, який чоловік викинув у ліс, поліцейські виявили 138 нарковмісних таблеток.

Затриманого чоловіка передали слідчим, ті почали розслідування.