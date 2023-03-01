40-річний чоловік торгував у районі амфетаміном, разом із ним продавала наркотики й 36-річна жінка

У Стрию поліцейські затримали двох людей за підозрою у торгівлі наркотиками. Йдеться про 40-річного чоловіка та 36-річну жінку. Мешканцям Стрийського району загрожує до десяти років ув'язнення, повідомила прес-служба поліції у середу, 1 березня.

За даними слідства, у Стрию чоловік зі своєю подругою змовившись налагодили збут амфетаміну. Замовлення вони приймали телефоном, а товар віддавали покупцеві при зустрічі вдома у підозрюваної 36-річної жінки.

«Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено та вилучено 9 пакетів з порошкоподібною речовиною, а також інші речові докази. Також були проведені обшуки в другого учасника, у якого вилучили транспортний засіб, який чоловік використовував для злочинної діяльності, а також банківські картки та мобільні телефони», – повідомили у прокуратурі.

Вилучені під час обшуків наркотики передали на експертизу. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у збуті психотропів та помістили підозрюваних у СІЗО. Їм загрожує від шести до десяти років ув'язнення.