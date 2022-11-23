Чоловік був оголошений у розшук, оскільки переховувався від правосуддя. Наразі його відправили в СІЗО

У Луцьку поліція затримала двох чоловіків, які виготовляли амфетамін у підвалі будинку. За місяць вони виготовляли близько півкілограма психотропа. Згодом продавали препарат на території Луцька з рук в руки. Відомо, що один з фігурантів був засуджений до шести років тюрми за аналогічний хлочин, але переховувався від правосуддя. Наразі ж його затримали та відправили у слідчий ізолятор.

Про затримання зловмисників прес-служба поліції Волині повідомила у середу, 23 листопада. Як встановило слідство, двоє чоловіків, яким по 40 та 41 рік, виготовляли амфетамін у підвалі одного з луцьких будинків.

«Поліцейські провели обшуки за місцем проживання фігурантів та у підвальному приміщенні. Під час слідчих дій виявили та вилучили амфетамін, прекурсори для виготовлення амфетаміну, обладнання (скляні трубки, колби, холодильник, мірні ємності, термометр), електронні ваги, зіпакети, ємності з нашаруванням білого кольору, засоби зв’язку та інші речові докази», – йдеться у повідомленні. Все це правоохоронці вилучили та відправили на експертизу.

Слідчі встановили, що зловмисники щомісяця виготовляли близько півкілограма амфетаміну. Продавали його на території Луцька з рук в руки. Зазначимо, що один з чоловіків вже має судимість за аналогічний злочин. Його засудили до шести років тюрми, але наркоторговець переховувався від правосуддя.

Наразі ж зловмисника затримали та відправили у СІЗО. Після результатів експертизи наркоторговцям оголосять підозри.