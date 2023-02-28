Пенсіонер вирощував коноплі на городі біля свого дому

До семи років позбавлення волі, а також конфіскацію усього майна, присудили 67-річному мешканцеві Стрийського району, який вирощував та торгував марихуаною. Чоловіка затримали ще влітку. Попри те, що засуджений на суді не визнав своєї провини, слідством, яке тривало 7 місяців, було доведено його вину повідомила прес-служба прокуратури.

ZAXID.NET повідомляв про затримання цього торговця марихуаною. У червні, під час обшуків вдома у пенсіонера, який був неодноразово засуджений, зокрема за вбивство, правоохоронці знайшли цілу плантацію конопель. Понад сотню рослин пенсіонер дбайливо вирощував на городі біля дому, поливав та прополював.

З вироку, опублікованому на сайті ЄДРСР, відомо, що засуджений – Петро Кривий, мешканець села Буковина. Затримати наркоторговця вдалося завдяки колишньому наркозалежному, який повідомив поліцію, про те, що до нього зателефонував Петро із пропозицією придбати у нього канабіс.

«Через деякий час до свідка зателефонували працівники поліції та вони зустрілись. При зустрічі працівники поліції запропонували йому здійснити оперативну закупку наркотичного засобу, на що він погодився», – йдеться у вироку.

Поліція провела не одну оперативну закупку, а експертизи щоразу підтверджували, що речовина зеленого кольору таки наркотик, який відносять до важких – канабіс.

Відтак 67-річного Петра Кривого затримали. Суд вже виніс вирок чоловікові. Петра Кривого посадили до в'язниці на 7 років, конфіскували його майно, також він має оплатити понад 5500 грн за експертизи, які довели, що він торгував канабісом.