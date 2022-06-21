Ліворуч на фото конопля, яку вирощував пенсіонер для продажу, а праворуч – сам злочинець

66-річного пенсіонера-рецидивіста із Стрийського району затримали за розповсюдження марихуани. У прес-службі поліції у вівторок, 21 червня, повідомили, що затриманий раніше вже був судимий за продаж наркотиків, а ще за умисне вбивство.

Поліцейські провели обшук вдома у 66-річного, неодноразово засудженного за важкі злочини, чоловіка. Його підозрюють у розповсюдженні наркотиків мешканцям Стрийського та сусідніх районів.

«У помешканні зловмисника виявили та вилучили 128 рослин конопель, речовину рослинного походження, ззовні схожу на «марихуану», гроші, виручені від незаконної діяльності, а також інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження», – йдеться у повідомленні поліції.

Марихуана, яку чоловік вирощував у себе на городі (фото поліції)

66-річний чоловік вже був неодноразово судимий за злочини, що пов’язані з наркотиками та за умисне вбивство.

Злочинцеві вже оголосили офіційну підозру за незаконне виробництво та збут наркотичних речовин, йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у грудні минулого року ZAXID.NET писав, про 66-річного пенсіонера, який отримав п'ять років тюрми за вирощену для власного споживання марихуану. Чоловік на суді не визнав своєї вини і заявив, що вживав коноплі для лікування і це його принципова позиція.