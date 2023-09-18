У помешканні хлопця виявили речовини, схожі на наркотичні

В Одесі поліцейські затримали 17-річного хлопця, який продав наркотичні речовини школярці. Після того, як 14-річна дівчина використала наркотики, її госпіталізували до місцевої лікарні, де вона померла, повідомили у понеділок, 18 вересня, у прес-службі поліції в Одеській області.

Правоохоронці отримали повідомлення від медиків, що до однієї з одеських лікарень була госпіталізована 14-річна школярка з тяжким отруєнням наркотиками. Дівчина померла у лікарні.

Під час обшуків помешкання померлої дівчини поліцейські виявили амфетамін. Переглянувши камери відеоспостереження в районі та допитавши очевидців, правоохоронці встановили особу дилера, який продав неповнолітній наркотики.

«17-річний містянин продав дівчинці два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном. Частину придбаного вона вжила, а частину – зберігала вдома. Цієї ж ночі дитині стало зле, її госпіталізували до лікарні, де вона померла. Попередня причина смерті дівчинки – отруєння наркотичними препаратами, остаточна ж причина буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи», – повідомили у прес-службі поліції.

17-річний дилер замовляв наркотики через месенджер, отримував локацію сховку з психотропами, а потім продавав речовини. Правоохоронці обшукали помешкання хлопця та виявили пакет з речовиною, схожою на амфетамін, ваги, пакувальні пакети та упаковки з невідомими кристалічними, порошкоподібними та рослинними речовинами.

Неповнолітньому одеситу оголосили про підозру за ч. 2 ст. 307 ККУ (придбання, зберігання та збут особливо небезпечних наркотиків). Хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває слідство, встановлюються можливі причетні до наркозлочину.