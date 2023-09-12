На Львівщині поліцейські вилучили у водія понад 200 згортків із наркотиками

У місті Дубляни, що біля Львова, 11 вересня патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Passat, 34-річний водій якого порушив ПДР. Під час поверхневої перевірки авто у нього виявили згортки із речовинами схожими на наркотичні.

Як повідомили ZAXID.NET у патрульній поліції, коли чоловік діставав документи із «бардачка» правоохоронці помітили згорток перемотаний ізоляційною стрічкою. Крім того, він помітно нервував та плутався у поясненнях. Тоді вони вирішили перевірити авто.

«На експертизу вилучили 209 згортків з порошкоподібною речовиною та два зіп-пакети вагою близько 250 г з кристалоподібними речовинами білого кольору», – йдеться у повідомленні.

Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України. Наразі він перебуває у ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, 56-річний мешканець Львівщини організував незаконну схему з вирощування та продажу коноплі. До схеми він залучив ще трьох людей. Члени угруповання вирощували коноплі на Львівщині та Прикарпатті. Поліцейські встановили п'ять місць посіву конопель (понад 1300 рослин) та вилучили у членів угруповання понад 10 кг готового канабісу.