Патрульні зафіксували перевищення швидкості

У селі Новий Милятин, що на автодорозі Київ-Чоп, патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Passat, водій якого їхав зі швидкістю 123 км/год. За інформацією інспекторів, 25-річний чоловік, який був за кермом, мав ознаки наркотичного сп'яніння. У прес-службі патрульної поліції Львівщини у четвер, 7 вересня, розповіли, що вимірювали швидкість руху транспорту за допомогою приладу TruCaм.

«Від перевірки 25-річний чоловік відмовився. На нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п'ятдесят кілометрів на годину) КУпАП», – йдеться у повідомленні патрульних.

Зазначимо, що за скоєне чоловікові загрожує штраф та позбавлення права керувати автомобілем від одного року. Патрульні поліцейські додають, що з початку 2023 року у ДТП з перевищенням швидкості на Львівщині загинули 43 людини, а в аваріях з нетверезими водіями – вісім людей.