У вівторок, 5 вересня, на проспекті Червоної Калини водій легковика Subaru Legacy збив літнього чоловіка, який унаслідок ДТП потрапив у реанімацію. Судячи з фото поліції, аварія трапилась поруч із пішохідним переходом.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, аварія сталась 5 вересня близько 09:00 на проспекті Червоної Калини у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Subaru Legacy, 31-річний львів’янин, здійснив наїзд на 71-річного місцевого мешканця. Судячи з фото поліції, аварія трапилась поруч із пішохідним переходом.

Судячи з фото поліції, аварія трапилась поруч із пішохідним переходом

Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.