Шевченківський районний суд Львова визнав винним у вчиненні ДТП водія легковика, який на смерть збив жінку на регульованому пішохідному переході у Львові. Однак суд звільнив його від тюремного ув’язнення, призначивши трирічний іспитовий термін.

Як вказано у вироку суду, який винесли у серпні 2023 року, аварія трапилась приблизно о 10:00 15 грудня 2022 року на перетині вулиці Торф’яної та проспекту В’ячеслава Чорновола. Водій авто Hyundai I30 їхав по проспекту Чорновола, не стежив за дорожньою обстановкою та виїхав на перехрестя на жовтий сигнал світлофора, у цей час дорогу переходила жінка – для пішоходів було зелене світло. Водій збив жінку, яка отримала важкі травми та померла у лікарні. У вироку суду не вказаний вік пішохідки.

У суді водій визнав свою провину та просив суд його суворо не карати. Родичка загиблої на засідання не прийшла, подала заяву, в які просила розглядати справу без її участі та зазначила, що обвинувачений відшкодував їй завдану шкоду.

Справу розглянув суддя Олег Ковальчук, який визнав водія винним у вчиненні смертельної ДТП та призначив йому п’ять років ув’язнення з трирічною забороною керувати транспортними засобами. Однак суддя звільнив чоловіка від відбування призначеного покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.