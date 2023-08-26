Галицький райсуд Львова визнав винним у порушенні ПДР львів’янина, який раптово вибіг на дорогу уночі та спричинив зіткнення з автомобілем. Йому призначили покарання – 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у серпні 2023 року, випадок трапився у ніч на 11 липня приблизно о 00:40 на площі Ярослава Осмомисла, що позаду Оперного театру. Чоловік раптово вибіг на дорогу поза межами переходу, де його збило авто Volkswagen Passat. Унаслідок ДТП авто зазнало пошкоджень, у матеріалах справи не зазначено, чи постраждав пішохід.

На пішохода склали протокол про порушення ним правил дорожнього руху. На адресу суду надійшла заява від водія Volkswagen Passat, що він не має претензій до обвинуваченого. На розгляд справи у суді порушник не прийшов.

Справу розглянула суддя Ольга Кротова, яка дослідила усі матеріали справи та оштрафувала пішохода на 850 грн за порушення ПДР, він також має сплатити 537 грн судового збору.