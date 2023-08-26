Внаслідок ДТП мотоцикліст від отриманих травм помер дорогою у лікарню

Ввечері у п’ятницю, 25 серпня, біля Червонограда відбулась смертельна ДТП за участі мотоцикліста та велосипедиста. Як повідомила Нацполіція Львівщини, водія мотоцикла загинув, а велосипедиста з травмами госпіталізували у лікарню.

Як вказано у повідомленні поліції, аварія сталась 25 серпня о 22:40 поблизу села Бендюга Червоноградського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний мешканець одного з сіл району, керуючи мотоциклом Yamaha, скоїв наїзд на велосипедиста – мешканця сусіднього села віком 29 років. Внаслідок ДТП мотоцикліст від отриманих травм помер дорогою у лікарню, незважаючи на зусилля медиків, а велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.