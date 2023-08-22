Водій Subaru збив 14-річну дівчинку, яка стояла на узбіччі дороги, після чого втік з місця події

Ввечері у понеділок, 21 серпня, у селі неподалік Львова легковик збив 14-річну дівчину, яка стояла на узбіччі дороги, та втік з місця ДТП. У підлітки медики діагностували перелом ноги.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, 21 серпня близько 19:10 у поліцію надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Шевченка у селі Завадів Львівського району. Водій Subaru збив 14-річну дівчинку, яка стояла на узбіччі дороги, після чого втік з місця події. Медики діагностували у потерпілої перелом ноги.

Правоохоронці встановили, що до вчинення ДТП причетний 65-річний місцевий мешканець. Його автомобіль Subaru з характерними пошкодженнями поліцейські вилучили на арештмайданчик.

Слідчі відкрили кримінальне провадження провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.