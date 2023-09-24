Гіпс, у якому знайшли невідому речовину

На вулиці Джорджа Вашингтона у Львові, під час комендантської години, патрульні затримали 18-річну дівчину, яка переховувала наркотики. Під час обшуку поліцейські виявили, що вона заховала наркотики у гіпсових фігурках кексів. Правоохоронці зазначили, що біля дівчини також був чоловік. Однак про його затримання інформації немає. У прес-службі патрульної поліції Львівської області у неділю, 24 вересня, розповіли, що дівчина намагалися втекти.

«Під час комендантської години патрульні помітили чоловіка та жінку. Підійшовши до них для з'ясування обставин та встановлення інформації, особи дуже хвилювалися. Коли патрульні попросили пред'явити документи, вони почали втікати. Дівчину наздогнали за лічені метри. Під час поверхневої перевірки у 18-річної громадянки виявили два гіпсові кекси. Вона сказала, що буде їх розмальовувати», – йдеться у повідомленні поліції.

Патрульні запідозрили, що у гіпсових кексах щось заховане й розламали одну з фігурок. Всередині гіпсу був замотаний в ізоляційну стрічку пакет з кристалічною білою речовиною. Аналогічний пакунок був і в другій фігурці.

На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу. Дівчину супроводили у відділ поліції, а речовини забрали на експертизу.