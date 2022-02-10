Верховний Суд зняв із Сергія Стерненка судимість за статтею про незаконне поводження зі зброєю

Верховний Суд частково задовольнив скаргу адвокатів одеського активіста Сергія Стерненка на вирок Одеського апеляційного суду. Суд закрив справу про зберігання бойового патрона, але обвинувачення за статтею про викрадення людини залишив без змін.

Суд закрив провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю через малозначність, написав Стерненко у Telegram в четвер, 10 лютого. Саме за цією справою він отримав один рік умовно. Таким чином, суд виправдав його та зняв з нього судимість за цієї статтею.

Водночас, суд залишив без змін вирок апеляційного суду у справі за статтею про викрадення людини. Стерненко анонсував, що незабаром разом із адвокатами звернеться до Європейського суду з прав людини стосовно цього обвинувачення.

Що відомо про справу Сергія Стерненка

23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Сторона обвинувачення інкримінувала Стерненку викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича. Прокуратура стверджувала, що провина обвинувачених, Стерненка та його соратника Руслана Демчука, підтверджується свідченнями потерпілого, тобто Сергія Щербича, телефонними білінгами та показами свідка.

Обидва обвинувачені свою причетність до викрадення Щербича повністю заперечували. За цією статтею Стерненка та Демчука звільнили від відповідальності, оскільки сплив термін давності. Водночас Стерненка, крім нападу, визнали винним у незаконному зберігання зброї – травматичного пістолету.

31 травня Одеський апеляційний суд скасував Стерненку обвинувачення в розбійному нападі Сергія Щербича і призначив умовний термін на 1 рік за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Попри це, суд визнав вину Стерненка та Демчука за статтею щодо викрадення. Втім, за цією статтею термін притягнення до відповідальності вже минув, тому активістів звільнили від покарання.