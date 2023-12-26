Сергія Стерненка судили за вбивство чоловіка, який напав на нього зі зброєю

Суд закрив кримінальну справу про самозахист щодо Сергія Стерненка. Його судили за те, що в 2018 році він зарізав чоловіка, який напав на нього зі зброєю. Зауважимо, що це був вже третій напад на активіста.

Відповідне рішення ухвалив Приморський райсуд Одеси у вівторок, 26 грудня, повідомив Сергій Стерненко. «Сторона обвинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було умислу на умисне вбивство. І не могло бути, бо я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу у 2018 році в Одесі», – зазначив Сергій Стерненко.

Нагадаємо, що у 2018 році на Стерненка в Одесі вчинили три напади. Під час останнього, який стався 24 травня 2018 року, він смертельно поранив ножем одного з нападників – Івана Кузнєцова. Другий нападник, Олександр Ісайкул, утік із місця події, а потім виїхав з України. Активіст стверджує, що діяв у межах самозахисту. Під час нападу він також дістав поранення.

Стерненко пов'язував напад зі своєю діяльністю активіста і протестами проти забудов в Одесі.

Додамо, що у червні судили виконавця другого нападу, який у травні 2018 року стріляв Сергієві Стерненку в потилицю з відстані двох метрів. Тоді активіст наздогнав і власноруч затримав його та передав поліції. У червні цього року суд визнав винним Абзала Баймукашева й присудив йому десять років тюрми.