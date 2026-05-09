Суд стягнув з ексголови ДФС Романа Насірова понад 11 млн грн збитків
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про стягнення понад 11 млн грн збитків з колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це повідомила пресслужба суду в суботу, 9 травня.
Напередодні апеляційний суд завершив розгляд скарги АТ «Укргазвидобування» на вирок ВАКС, ухвалений у жовтні 2025 року, яким Насірова визнали винним у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ).
Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила скаргу і постановила стягнути з Насірова 11 млн 248 тис. 833 грн матеріальної шкоди. В іншій частині скаргу залишили без задоволення, а вирок – без змін.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, однак може бути оскаржена в Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду.
Що відомо про справи Романа Насірова
47-річний Роман Насіров – народний депутат Верховної Ради 8 скликання від БПП, голова Державної фіскальної служби у 2015–2018 роках. Фігурант низки антикорупційних розслідувань.
У квітні 2026 року Апеляційна палата ВАКС засудила Романа Насірова до шести років позбавлення волі у справі про ухвалення незаконних рішень на користь екснардепа Олександра Онищенка. Прокуратура довела, що у 2015–2016 роках Насіров наказав керівникам місцевих органів ДФС ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу компаніям, пов’язаних з Онищенком. Такі дії завдали державі збитків на понад 2 млрд грн.
Самого Онищенка у цій справі обвинувачують в організації схеми розкрадання грошей держпідприємства «Укргазвидобування». У квітні 2024 року ВАКС заочно засудив Онищенка до 15 років позбавлення волі у справі про заволодіння 740 млн грн, але 20 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок і призначила новий розгляд у суді першої інстанції.
За даними антикорупційної громадської організації Transparency International Ukraine, Насіров перебував під вартою з 2 по 16 березня 2017 року, з 24 квітня по 9 травня 2025 року, та з 31 жовтня 2025 року до 2 квітня 2026 року. Суд застосував так званий «закон Савченко», за яким один день у СІЗО зараховується як два дні ув’язнення. Таким чином, фактичний строк покарання для ексчиновника скоротили приблизно до п’яти років.
Окремо Насіров є фігурантом іншого провадження – його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 722 млн грн від його радника, мільйонера Олега Бахматюка за відшкодування податків його підприємствам. У жовтні 2022 року його заарештували з можливістю внести заставу в розмірі 523 млн грн. Утім, у травні 2024 року Насіров вийшов з СІЗО під вдесятеро зменшену заставу – 55 млн грн.
У квітні 2025 року стало відомо, що Насіров мобілізувався до 101-ї бригади на посаду сапера. Вже 10 квітня командир бригади скасував наказ про мобілізацію Насірова, визнавши її неправомірною. 24 квітня суд змінив Насірову запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави – 40 млн грн. 9 травня 2025 року Роман Насіров вийшов з СІЗО під заставу.
У жовтні 2025 року Роман Насіров через Європейський суд відсудив в України майже 10 тис. євро за неналежну меддопомогу у СІЗО. ЄСПЛ визнав, що Насіров неодноразово скаржився на самопочуття, але отримував здебільшого лише симптоматичне лікування.