Раніше Насіров дозволив компаніям нардепа від Партії регіонів Онищенка не сплачувати державі рентну плату за користування надрами

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про стягнення понад 11 млн грн збитків з колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Про це повідомила пресслужба суду в суботу, 9 травня.

Напередодні апеляційний суд завершив розгляд скарги АТ «Укргазвидобування» на вирок ВАКС, ухвалений у жовтні 2025 року, яким Насірова визнали винним у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС частково задовольнила скаргу і постановила стягнути з Насірова 11 млн 248 тис. 833 грн матеріальної шкоди. В іншій частині скаргу залишили без задоволення, а вирок – без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення, однак може бути оскаржена в Касаційному кримінальному суді у складі Верховного Суду.

Що відомо про справи Романа Насірова

47-річний Роман Насіров – народний депутат Верховної Ради 8 скликання від БПП, голова Державної фіскальної служби у 2015–2018 роках. Фігурант низки антикорупційних розслідувань.

У квітні 2026 року Апеляційна палата ВАКС засудила Романа Насірова до шести років позбавлення волі у справі про ухвалення незаконних рішень на користь екснардепа Олександра Онищенка. Прокуратура довела, що у 2015–2016 роках Насіров наказав керівникам місцевих органів ДФС ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу компаніям, пов’язаних з Онищенком. Такі дії завдали державі збитків на понад 2 млрд грн.

Самого Онищенка у цій справі обвинувачують в організації схеми розкрадання грошей держпідприємства «Укргазвидобування». У квітні 2024 року ВАКС заочно засудив Онищенка до 15 років позбавлення волі у справі про заволодіння 740 млн грн, але 20 травня 2025 року Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок і призначила новий розгляд у суді першої інстанції.

За даними антикорупційної громадської організації Transparency International Ukraine, Насіров перебував під вартою з 2 по 16 березня 2017 року, з 24 квітня по 9 травня 2025 року, та з 31 жовтня 2025 року до 2 квітня 2026 року. Суд застосував так званий «закон Савченко», за яким один день у СІЗО зараховується як два дні ув’язнення. Таким чином, фактичний строк покарання для ексчиновника скоротили приблизно до п’яти років.

Окремо Насіров є фігурантом іншого провадження – його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 722 млн грн від його радника, мільйонера Олега Бахматюка за відшкодування податків його підприємствам. У жовтні 2022 року його заарештували з можливістю внести заставу в розмірі 523 млн грн. Утім, у травні 2024 року Насіров вийшов з СІЗО під вдесятеро зменшену заставу – 55 млн грн.

У квітні 2025 року стало відомо, що Насіров мобілізувався до 101-ї бригади на посаду сапера. Вже 10 квітня командир бригади скасував наказ про мобілізацію Насірова, визнавши її неправомірною. 24 квітня суд змінив Насірову запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави – 40 млн грн. 9 травня 2025 року Роман Насіров вийшов з СІЗО під заставу.

У жовтні 2025 року Роман Насіров через Європейський суд відсудив в України майже 10 тис. євро за неналежну меддопомогу у СІЗО. ЄСПЛ визнав, що Насіров неодноразово скаржився на самопочуття, але отримував здебільшого лише симптоматичне лікування.