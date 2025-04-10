Роман Насіров прослужив у війську менш ніж три дні

Командир 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ ім генерал-полковника Воробйова скасував наказ про мобілізацію скандального ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який 9 квітня не з’явився до суду піді приводом призову. Наказ про мобілізацію ексчиновника визнали неправомірним, а військова служба порядку розпочала службове розслідування, повідомили у пресслужбах 101-ї ОбрО та ВСП у четвер, 10 квітня.

Військові правоохоронці встановили, що 46-річний Роман Насіров, який підозрюється в хабарництві та є фігурантом судової справи, яка перебуває на фінальній стадії, добровільно мобілізувався за наказом командира військової частини А0139 від 7 квітня 2025 року. Йдеться про командира 101-ї ОБрО, який також відреагував на мобілізацію Насірова.

«Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України», – повідомили у пресслужбі ВСП.

У ВСП зазначили, що частина належить Головному командному центру ЗС України, а її підрозділи беруть безпосередню участь у боях. Роман Насіров прослужив у бригаді менш ніж три дні.

Доповнено 11:10. «Суспільне» із зали суду повідомило, що суд продовжив Роману Насірову запобіжний захід у вигляді зобов’язання ще на два місяці. Підорюваний має носити електронний браслет, прибувати до суду за викликом та здати закордонний паспорт.

Мобілізація Насірова – що відомо

9 квітня організація Transparency International Ukraine повідомила, що Роман Насіров не прибув на судове засідання, де мали відбутися дебати, а згодом винесення вироку у справі про отримання ним хабаря в розмірі 722 млн грн від мільйонера Олега Бахматюка за відшкодування податків його підприємствам. Захист Насірова заявив, що той мобілізувався та почав вимагати скасування судового розгляду.

За даними агентства Ukrinform, яке отримало у розпорядження документ про призначення Насірова на службу, він буде сапером 1-го інженерно-саперного відділення 1-го інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення. На посаді йому призначили щомісячну премію та надбавку, а його загальна зарплата мала бути 19616 грн.

Нагадаємо, Насірову повідомили про підозру в хабарництві ще 2017 року – тоді ж його відсторонили з посади голови ДФС. За даними слідства, у 2015-2016 роках Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам місцевих органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу компаніям, пов’язаних з тодішнім нардепом.

У жовтні 2022 року його заарештували з можливістю внести заставу в розмірі 523 млн грн. Втім, у травні 2024 року за Романа Насірова внесли вдесятеро зменшену заставу – 55 млн грн. Колишній посадовець вийшов з СІЗО та зобов’язався прибувати за викликом суду.