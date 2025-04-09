У травні минулого року Насіров вийшов з-під варти під заставу

Підозрюваний у хабарництві колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, щодо якого триває судовий розгляд, добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Щодо його справи тривали судові дебати, які вимагає припинити захист ексчиновника, повідомила у середу, 9 квітня, організація Transparency International Ukraine.

За даними організації, 9 квітня Роман Насіров не прибув на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Захист обвинуваченого експосадовця повідомив, що той мобілізувався до ЗСУ.

«Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження», – повідомили у пресслужбі Transparency International Ukraine.

Сторона обвинувачення заперечила проти зупинення провадження щодо Насірова, у справі якого невдовзі мали оголосити вирок. Зокрема, прокурорка зазначила, що експосадовець може брати участь у засіданнях дистанційно. Суд відклав розгляд цього питання до п’ятниці, 11 квітня.

Зазначається, що у справі Насірова вже тривали судові дебати – під час них виступила прокурорка, розпочав свій виступ інший обвинувачуваний Новіков, а також його сторона захисту. Згодом мав виступити сам Насіров та його захист, після чого суд мав працювати над винесенням вироку.

За даними агентства Ukrinform, яке отримало у розпорядження документ про призначення Насірова на службу, він буде сапером 1-го інженерно-саперного відділення 1-го інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення. На посаду його призначили 7 квітня.

Згідно з документом, його оклад становитиме 2640 грн, але також Насірову мають виплачувати щомісячну премію за особливий внесок у загальні результати служби у розмірі 578% від посадового окладу (приблизно 15200 грн). Крім того, Насірову визначена надбавка за особливості проходження служби у розмірі 65% до посадового окладу (1716 грн). Так, загальна зарплата Романа Насірова на службі складатиме 19616 грн.

«Підставою для зарахування до військової частини стала довідка про проходження військово-лікарської комісії від 30 січня 2025 року», – повідомило агентство.

Романа Насірова звинувачують у можливому отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн від мільйонера Олега Бахматюка за відшкодування податків його підприємствам. НАБУ затримало Насірова 2 березня 2017 року, після чого його відсторонили від посади.

Його звинувачували в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки і службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, у 2015-2016 роках Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам місцевих органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу компаніям, пов’язаних з тодішнім нардепом.

У жовтні 2022 року його заарештували з можливістю внести заставу в розмірі 523 млн грн. Втім, у травні 2024 року за Романа Насірова внесли вдесятеро зменшену заставу – 55 млн грн. Колишній посадовець вийшов з СІЗО та зобов’язався прибувати за викликом суду.