Роман Насіров очолював Державну фіскальну службу до

У п’ятницю, 24 травня, за екс-голову ДФС України Романа Насірова, який підозрюється в масштабному хабарництві, внесли 55 млн грн застави і він вийшов із СІЗО. Про це повідомив Вищий антикорупційний суд.

Підозрюваний у хабарництві Роман Насіров до 7 липня має не залишати Київ без дозволу суду, утримуватись від спілкуваннями із певними, визначеними судом особами, носити електронний браслет.

Романа Насірова звинувачують у можливому отриманні хабара в розмірі 722 млн грн від мультимільйонера Олега Бахматюка за відшкодування податків його підприємствам. Насірова заарештували у жовтні 2022 року з можливістю внести 523 млн гривень застави. З того часу Вищий антикорупційний суд продовжував йому запобіжний захід, але неодноразово знижував суму застави.

Нагадаємо також, що НАБУ затримало Насірова 2 березня 2017 року, після цього його відсторонили від посади. Його звинувачували в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки і службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, у 2015-2016 роках Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам місцевих органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу компаніям, пов’язаних з тодішнім нардепом.

Щодо власника агрохолдингу Олега Бахматюка, то детективи НАБУ підозрюють його також у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, який Національним банком Українинадав ПАТ «ВіЕйБі Банк». Бахматюк зараз живе не в Україні, у березні 2023 року ВАКС заочно його заарештував.