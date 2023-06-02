Раніше Насірову намагались зменшити заставу вп'ятеро

Колишньому голову Державної фіскальної служби Роману Насірову, який підозрюється в масштабному хабарництві, вдвічі зменшили заставу. Замість 523 млн грн Насіров має внести 263 млн грн, що є менш ніж третиною від взятого хабаря, повідомили у четвер, 1 червня, у прес-службі Центру протидії корупції.

Судді Вищого антикорупційного суду частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Романа Насірова. Бізнесмена звинувачують у можливому отриманні хабаря в 722 млн грн від мультимільйонера Олега Бахматюка за відшкодування податків його підприємствам. Зазначимо, ВАКС заочно заарештував Бахматюка.

«Замість встановлених раніше 523 млн грн застави тепер він має внести 261 млн грн. Якщо Насіров не внесе заставу, він буде перебувати під вартою щонайменше до 30 липня 2023 року», – повідомили у прес-службі ЦПК.

За даними центру, сам Роман Насіров запевняв, що він не має можливості внести попередню суму застави, оскільки вона не відповідає його майновому стану. Також він заявив про нібито проблеми зі здоров'ям, тому в СІЗО йому не зможуть забезпечити належну медичну допомогу.

Нагадаємо, 20 травня суддя ВАКС Лариса Задорожна ще до передачі справи до суду зменшила заставу Насірову з 523 млн до 107 млн грн. Проте виконання цього рішення зупинили під час розгляду апеляційної скарги.