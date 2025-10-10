Роман Насіров відсудив в України 10 тис. євро компенсації

Підозрюваний у корупції колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров відсудив в України майже 10 тис. євро компенсації за неналежне надання медичної допомоги під час утримування у СІЗО. Відповідне рішення у четвер, 9 жовтня, ухвалив Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), пише проєкт «ВАКС вирішив» з посиланням на рішення суду.У справі було кілька заявників, серед яких ексголова ДФС Роман Насіров.

Вказується, що у СІЗО в Насірова діагностували дисциркуляторну енцефалопатію ІІ стадії, артеріальну гіпертензію ІІ стадії та церебральний атеросклероз, які згодом прогресували до артеріальної гіпертензії ІІІ стадії з ризиком, гіпертонічної хвороби третьої стадії, ішемічної хвороби серця та інших тяжких хронічних захворювань. Зазначається, що Насіров протягом року (листопад 2022 – листопад 2023) неодноразово скаржився на погане самопочуття, зокрема, високий тиск, але отримував здебільшого лише симптоматичне лікування. Також вказується, що Насіров проходив лише поверхневу діагностику й мав тільки дві зовнішні консультації.

При цьому ВАКС двічі ухвалював рішення про переведення Насірова до лікарні для обстеження та лікування, однак ці рішення не були виконані через недостатню кількість персоналу. Врешті ексголову ДФС на нетривалий час госпіталізували у квітні 2024 року.

Крім того, Європейський суд вважає, що підстав для попереднього ув’язнення було недостатньо, тримання під вартою необґрунтоване та вказує, що розгляд справи не відбувався належним чином.

ЄСПЛ встановив, що під час його тримання під вартою було порушено три статті Конвенції з прав людини, а саме:

стаття 3 – неналежне медичне обслуговування під час ув'язнення;

стаття 5 – надмірна тривалість попереднього ув’язнення, відсутність або недостатність компенсації за незаконний арешт або затримання;

стаття 13 – відсутність ефективних засобів правового захисту у внутрішньому законодавстві щодо неналежного медичного обслуговування під час ув’язнення.

Відповідно до рішення ЄСПЛ, Україна має виплатити Насірову 9 750 євро моральної та матеріальної компенсації. На виконання рішення суду Україна має три місяці.

У чому підозрюють Романа Насірова

2 березня 2017 року Насірова затримали за підозрою в отриманні 722 млн грн хабаря від мільйонера Олега Бахматюка за відшкодування податків його підприємствам. У жовтні 2022 року його заарештували з можливістю внести заставу в розмірі 523 млн грн. Втім, у травні 2024 року Насіров вийшов з СІЗО під вдесятеро зменшену заставу – 55 млн грн.

У квітні 2025 року стало відомо, що Насіров мобілізувався до 101-ї бригади на посаду сапера. Вже 10 квітня командир бригади скасував наказ про мобілізацію Насірова, визнавши її неправомірною. 24 квітня суд змінив Насірову запобіжний захід на тримання під вартою з можливістю внесення застави – 40 млн грн. 9 травня 2025 року Роман Насіров вийшов з СІЗО під заставу.