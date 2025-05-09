Роман Насіров вийшов з-під варти після двотижневого арешту

За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли підвищену заставу і він вийшов з-під варти. Про це повідомив журналіст Олег Новіков із посиланням на ВАКС у п’ятницю, 9 травня.

За даними журналіста, за Романа Насірова внесли заставу у розмірі 40 млн грн. Зазначається, що він вже вийшов з-під варти та вдягне електронний браслет «днями».

Нагадаємо, 24 квітня Романа Насірова, який намагався мобілізуватися до ЗСУ, щоб уникнути вироку у судовій справі, помістили під варту та збільшили йому заставу з 27 до 40 млн грн. Суд частково задовільнив вимогу прокурора збільшити заставу Насірову до 75 млн грн. Під вартою Роман Насіров пробув трохи більше ніж два тижні.

Справа Романа Насірова

46-річний Роман Насіров є фігурантом справи у можливому отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн. За даними слідства, він отримав хабар від мільйонера Олега Бахматюка за відшкодування податків його підприємствам. НАБУ затримало Насірова 2 березня 2017 року, після чого його відсторонили від посади.

Насірова звинувачували у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки і службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки. За даними правоохоронців у 2015-2016 роках Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам місцевих органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу компаніям, пов’язаних з тодішнім нардепом.

У жовтні 2022 року його заарештували з можливістю внести заставу в розмірі 523 млн грн. Втім, у травні 2024 року за Романа Насірова внесли вдесятеро зменшену заставу – 55 млн грн. Колишній посадовець вийшов з СІЗО та зобов’язався прибувати за викликом суду.

9 квітня організація Transparency International Ukraine повідомила, що Насіров мобілізувався під час судових дебатів, після яких у справі експосадовця мали оголосити вирок. За даними журналістів, Насіров мобілізувався до 101-ї бригади сапером 7 квітня.

Вже 10 квітня командир бригади скасував наказ про мобілізацію Насірова, визнавши її неправомірною. За цим фактом військова служба порядку розпочала службове розслідування. Після цього суд продовжив Роману Насірову запобіжний захід у вигляді зобов’язання ще на два місяці. Підорюваний має носити електронний браслет, прибувати до суду за викликом та здати закордонний паспорт.

Втім, вже 24 квітня запобіжний захід змінили – Насірова помістили під варту та збільшили йому заставу, яку врешті внесли за нього 9 травня.