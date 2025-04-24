Роман Насіров намагався мобілізуватися під час судових дебатів

Вищий антикорупційний суд узяв під варту підозрюваного в хабарництві колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова та збільшив йому заставу. Рішення суду відбулося на тлі спроби ексчиновника мобілізуватися в ЗСУ, повідомив Центр протидії корупції у четвер, 24 квітня.

Судді частково задовольнили клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу для Романа Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Прокурор вимагав збільшити заставу з 27 млн грн до 75 млн грн, проте суд збільшив заставу до 40 млн грн.

«Це клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. Розгляд даного клопотання тривав протягом останніх двох судових засідань, суд заслуховував доводи прокурора, яка зазначила, що таке бажання Насірова мобілізуватися лише повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік», – повідомили у ЦПК.

Сам Насіров та його захист заперечували проти клопотання, стверджуючи, що експосадовець мобілізувався через «борг державі та обов’язок».

Суд також допитав свідків у справі, які підтвердили, що сам Насіров ініціював пошук військової частини та переведення його з бойової посади на небойову за висновком ВЛК. Водночас свідки повідомили, що Насіров не інформував їх про необхідність йому з’являтися до суду під час несення служби.

Нагадаємо, Романа Насірова підозрюють у можливому отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн від мільйонера Олега Бахматюка за відшкодування податків його підприємствам. НАБУ затримало Насірова 2 березня 2017 року, після чого його відсторонили від посади.

Його звинувачували в зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки і службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки. За даними слідства, у 2015-2016 роках Насіров, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам місцевих органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розтермінування податкового боргу компаніям, пов’язаних з тодішнім нардепом.

У жовтні 2022 року його заарештували з можливістю внести заставу в розмірі 523 млн грн. Втім, у травні 2024 року за Романа Насірова внесли вдесятеро зменшену заставу – 55 млн грн. Колишній посадовець вийшов з СІЗО та зобов’язався прибувати за викликом суду.

9 квітня організація Transparency International Ukraine повідомила, що Насіров мобілізувався під час судових дебатів, після яких у справі експосадовця мали оголосити вирок. За даними журналістів, Насіров мобілізувався до 101-ї бригади сапером 7 квітня.

Вже 10 квітня командир бригади скасував наказ про мобілізацію Насірова, визнавши її неправомірною. За цим фактом військова служба порядку розпочала службове розслідування. Після цього суд продовжив Роману Насірову запобіжний захід у вигляді зобов’язання ще на два місяці. Підорюваний має носити електронний браслет, прибувати до суду за викликом та здати закордонний паспорт. Втім, вже 24 квітня запобіжний захід змінили.