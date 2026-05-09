Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину

У ніч на 9 травня російські війська знову завдали ударів по Дніпропетровській області. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, ворог майже 20 разів атакував два райони області артилерією та безпілотниками.

На Нікопольщині під ударами опинилися районний центр, а також Марганецька та Червоногригорівська громади. Через атаки пошкоджено об’єкти інфраструктури, кіоск, магазин, кафе та приватні будинки.

«Загинув 35-річний чоловік. У важкому стані до лікарні доправлена 39-річна жінка. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно», – повідомив Ганжа.

Окрім того, російські війська атакували Дубовиківську громаду на Синельниківщині. Там пошкоджено підприємство та сільськогосподарську техніку. Відомо про одного загиблого.

Також увечері 8 травня російські окупанти вдарили по фермі в селі Печенюги на Чернігівщині. Загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один чоловік отримав травми.

Робота української ППО у ніч на 9 травня

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що знешкодили 34 дрони з 43, якими російські окупанти атакували Україну починаючи з 18:00 8 травня. Зафіксовані влучання ракети та дев’яти ударних дронів на шести локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.

Зазначимо, востаннє Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА із Сумщини на Полтавщину о 23:17 п’ятниці.

Нагадаємо, раніше Міноборони РФ в односторонньому порядку заявило про «перемир’я» з 8 по 10 травня, пояснивши це святкуванням Дня перемоги в Росії. Водночас російські війська перед тим не дотримувалися «режиму тиші», про який оголошував президент України Володимир Зеленський у ніч на 6 травня.

За словами Зеленського, «з російського боку не було навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті». Він також додав, що Україна «діятиме дзеркально» на будь-які дії росіян.

Уже ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп повідомив про досягнення домовленості щодо триденного припинення вогню між Україною та Росією. За його словами, у цей період сторони мають повністю припинити бойові дії та провести масштабний обмін військовополоненими за формулою «1000 на 1000».

Інформацію про перемир’я 9–11 травня та обмін полоненими також підтвердили президент України Володимир Зеленський та представник російського диктатора Юрій Ушаков.