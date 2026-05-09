Поживна, ароматна та дуже проста у приготуванні страва. Завдяки високому вмісту білка сочевиця чудово насичує та може стати гарною альтернативою м’ясу. Ніжна текстура і насичений смак роблять цей суп ідеальним для прохолодних днів. А ще він готується з доступних інгредієнтів і чудово смакує як на обід, так і на вечерю. Рецепт від «Кулінар».

Інгредієнти Червона сочевиця 300 г Цибуля ріпчаста 70 г Морква 50 г Часник 2 зубчики Томатна паста 40 мл Вода 1 л Олія рослинна для смаження Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Вершки для подачі за бажанням Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте цибулю дрібними кубиками. Крок 2 Натріть моркву на тертці. Крок 3 Розігрійте рослинну олію у каструлі з товстим дном. Обсмажте цибулю та моркву до м’якості. Крок 4 Додайте томатну пасту та тушкуйте кілька хвилин. Крок 5 Промийте сочевицю під проточною водою. Викладіть її до овочів та перемішайте. Крок 6 Влийте воду та варіть суп до готовності сочевиці. Крок 7 Посоліть, додайте очищений часник і приправте чорним перцем. Крок 8 Подрібніть суп блендером до однорідної консистенції. Розлийте суп по тарілках, за бажанням додайте вершки та подавайте гарячим.