Суп із червоної сочевиці. Рецепт дня
Поживна, ароматна та дуже проста у приготуванні страва. Завдяки високому вмісту білка сочевиця чудово насичує та може стати гарною альтернативою м’ясу. Ніжна текстура і насичений смак роблять цей суп ідеальним для прохолодних днів. А ще він готується з доступних інгредієнтів і чудово смакує як на обід, так і на вечерю. Рецепт від «Кулінар».
Інгредієнти
|Червона сочевиця
|300 г
|Цибуля ріпчаста
|70 г
|Морква
|50 г
|Часник
|2 зубчики
|Томатна паста
|40 мл
|Вода
|1 л
|Олія рослинна
|для смаження
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Вершки для подачі
|за бажанням
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте цибулю дрібними кубиками.
Крок 2
Натріть моркву на тертці.
Крок 3
Розігрійте рослинну олію у каструлі з товстим дном. Обсмажте цибулю та моркву до м’якості.
Крок 4
Додайте томатну пасту та тушкуйте кілька хвилин.
Крок 5
Промийте сочевицю під проточною водою. Викладіть її до овочів та перемішайте.
Крок 6
Влийте воду та варіть суп до готовності сочевиці.
Крок 7
Посоліть, додайте очищений часник і приправте чорним перцем.
Крок 8
Подрібніть суп блендером до однорідної консистенції. Розлийте суп по тарілках, за бажанням додайте вершки та подавайте гарячим.