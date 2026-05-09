Школяр систематично зривав уроки

Сихівський районний суд Львова оштрафував матір за ухилення від виконання обов’язків щодо виховання сина, який порушував дисципліну під час уроків та нецензурно виражався до вчителів.

Як вказано у постанові суду, неповнолітній син Ірини Феник є учнем СЗШ №73 м. Львова. У період з січня по квітень 2026 року школяр систематично зривав уроки, зокрема вигукував нецензурні слова вчителям, провокував конфлікти та відволікав однокласників від навчального процесу. У матеріалах справи не вказано вік дитини, проте з 16 років настає адміністративна відповідальність.

Мати школяра у судове засідання не з’явилася, проте подала заяву, в якій визнала вину та повідомила, що провела виховну розмову з сином.

Суддя Софія Чорна дослідила усі матеріали справи та визнала Ірину Феник винною у вчиненні правопорушення ч. 2 ст. 184 КУпАП (ухилення від виконання обов’язків щодо виховання дитини) і призначила їй штраф у розмірі 1700 грн. Крім цього, з неї стягнуть 665 грн судового збору. Постанову можна оскаржити протягом десяти днів.