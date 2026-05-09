Інцидент трапився 8 травня в Оболонському районі Києва

У Києві поліцейські затримали 22-річного громадянина РФ, якого підозрюють у замаху на вбивство знайомого. За даними правоохоронців, зловмисник під час конфлікту поранив ножем 22-річного киянина. Потерпілий намагався втекти від нападника через вікно, але, не втримавшись, впав з висоти одинадцятого поверху. Від отриманих травм він помер до приїзду медиків.

У поліції повідомили, що інцидент трапився 8 травня в Оболонському районі. До поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки випав чоловік.

Судово-медичний експерт, який працював на місці, зафіксував у загиблого ножові поранення, а також травми, характерні для падіння з висоти.

Згодом правоохоронці з’ясували, що до смерті хлопця причетний його знайомий – 22-річний громадянин РФ, який має посвідку на проживання в Україні та раніше вже притягувався до відповідальності за наркозлочини.

За версією слідства, між чоловіками у квартирі виник конфлікт, під час якого підозрюваний завдав потерпілому ударів ножем. Після цього поранений намагався втекти через вікно, але зірвався і впав.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ (замах на умисне вбивство). 22-річному росіянину оголосили підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.