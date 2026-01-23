Один із корпусів Великолюбінського НРЦ розміщений у палаці XVIII ст

Комісія з питань комунального майна Львівської облради 16 січня підтримала проєкт реорганізації Великолюбінського навчально-реабілітаційного центру. Заклад планують ліквідувати як окрему юридичну особу та приєднати до НРЦ Святого Миколая в Брюховичах. Якщо раніше обласна влада обговорювала функціонування Великолюбінського НРЦ як окремої філії, то тепер постало питання приєднання як структурного підрозділу. За словами в.о. керівника справами ЛОР Ярослава Гасяка, так легше розпоряджатися комунальним майном. А йдеться про привабливий комунальний майновий комплекс, розташований на понад 5 га у рекреаційній парковій зоні Великого Любіня.

Близько півтора року тому (у вересні 2024 року) Великолюбінський НРЦ опинився в центрі скандалу після заяви обмбусмена Дмитра Лубінця про насильство директора та працівників закладу над його вихованцями. У результаті поліція почала розслідування. Директора Степана Мащака, який майже 20 років очолював заклад, відсторонили від роботи. Після цього в обласної влади виникла ідея реорганізувати навчально-реабілітаційний центр.

У лютому 2025 року депутатська комісія з питань освіти підтримала ініціативу обласного департаменту освіти про перетворення Великолюбінського НРЦ у філію НРЦ Святого Миколая у Брюховичах. Останній має хорошу репутацію, там навчається понад 300 дітей. Також на комісії депутати заслухали керівників обох установ, які презентували бачення та стратегію розвитку Великолюбінського НРЦ як філії НРЦ святого Миколая.

Але 16 січня 2026 року депутатська комісія з питань комунального майна відкинула ідею утворення філії. Натомість заклад у Великому Любіні пропонують ліквідувати, приєднавши його як структурний підрозділ до НРЦ святого Миколая в Брюховичах. На цьому на засіданні комісії наполягав в. о. керівника справ ЛОР, член комісії з питань комунального майна Ярослав Гасяк. Він аргументував, що це спростить можливість розпоряджатися майном Великолюбінського НРЦ, і для цього не потрібно буде скликати сесії.

«Якщо буде структурний підрозділ, то у будь-який момент без сесії можна прийняти управлінське рішення щодо використання цих площ. Тому пропозиція підтримати проект рішення про реорганізацію Великолюбінського НРЦ з приєднанням до НРЦ святого Миколая, але без утворення філії у Великому Любіні», – сказав Ярослав Гасяк на комісії.

З його слів, утворення філії з практичної точки зору «буде утрудняти і перешкоджати» процесу управління майном.

«Завтра життя поміняється, нам треба буде ту філію ліквідовувати», – вважає Ярослав Гасяк.

Директорка НРЦ святого Миколая Наталія Цимбалюк на комісії зазначила, що підтримує приєднання Великолюбінського НРЦ у статусі філії.

«Ми готові до приєднання, але кінцевий результат – утворення філії і не інакше. Великолюбінський НРЦ є не за парканом, а за 40 хвилин їзди від НРЦ Святого Миколая. Буде досить сутужно контролювати ці процеси, тому я би дуже хотіла, щоб це була філія. І ми не можемо ділити один бюджет на два заклади. У нас великий заклад, багато дітей, педагогів, тож має бути контроль», – пояснила Наталія Цимбалюк.

Не зважаючи на це, комісія з питань комунального майна підтримала проєкт рішення про реорганізацію Великолюбінського НРЦ без утворення філії.

«Без філії буде можливість оперативніше працювати», – зазначив також керівник комісії Ростислав Добош.

Керівниця депутатської комісії з питань освіти Парасковія Дворянин каже, що здивована таким розвитком подій. А рішення про приєднання без утворення філії має певні загрози.

«Комісія з питань освіти проголосувала за створення філії. Ми заслухали директорку НРЦ святого Миколая, яка разом з новим виконувачем обов’язків директора Великолюбінського НРЦ презентували план та стратегію розвитку. Люди вже понад пів року працюють у тому напрямку. З якого дива виникло питання змінити філію на структурний підрозділ? Для чого?», – зазначила Парасковія Дворянин ZAXID.NET.

Вона наголосила, що така реорганізація не була погоджена з освітньою комісією. «Якщо є філія, то є окремий директор, штатний розпис, бюджет. Якщо один з відділів – то його можна легко ліквідувати, а за ним гектари землі, приміщення. За цим стоять долі дітей. Мені здається, у час війни ліквідовувати освітні заклади неправильно. Вони кажуть, що не ліквідовують, але шлях до цього відкривають», – додала Парасковія Дворянин.

До слова, Великолюбінський НРЦ розрахований на 80 місць, зараз там навчається 31 дитина. В.о. керівника центру Андріан Цигіль також відстоює утворення філії.

Директорка НРЦ Святого Миколая Наталія Цимбалюк скерувала відповідний лист до управління майном ЛОР, департаменту освіти і науки ЛОВА. «Реорганізація Великолюбінського НРЦ через перетворення у філію КЗ ЛОР «БП НРЦ Святого Миколая» є більш доцільною та соціально відповідальною моделлю, ніж реорганізація через приєднання, оскільки мінімізує ризики порушення прав дітей та працівників, переривання освітнього процесу», – йдеться в листі.

Натомість в.о. керівника справами ЛОР Ярослав Гасяк продовжує аргументувати, що реорганізація через приєднання (без утворення філії як відокремленої юридичної особи) є більш доцільною. За його словами, у всіх обласних підприємствах та установах є структурні підрозділи, а не філії.

«У нас у понад 200 комунальних закладів, установ і підприємств, філій як відокремлених юридичних осіб немає», – розповів Ярослав Гасяк ZAXID.NET.

При цьому обласний посадовець запевняє, що станом на сьогодні немає планів виселяти дітей з Великого Любіня та використовувати приміщення колишнього інтернату в інших цілях.

За словами Ярослава Гасяка, подальшу долю Великолюбінського НРЦ повторно розглянуть на згаданих депутатських комісіях. Остаточне рішення щодо реорганізації у філію чи структурний підрозділ ухвалюватимуть депутати на сесії. Засідання сесії планується на початку лютого.