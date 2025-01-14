Великолюбінський НРЦ опинився в центрі сканаду після заяви омбудсмена Дмитра Лубінця про насильство над дітьми

Департамент освіти і науки Львівської ОВА пропонує реорганізувати Великолюбінський навчально-реабілітаційний центр (колишній інтернат), перетворивши його у філію Багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру святого Миколая, що в Брюховичах. Нагадаємо, Великолюбінський інтернат опинився в центрі скандалу після заяви обмбусмена Дмитра Лубінця про насильство директора та працівників закладу над його вихованцями. Зараз батьки вихованців закладу побоюються, що реорганізація може бути першим кроком до його закриття.

Про реорганізацію Великолюбінського НРЦ йшлося на засіданні депутатської комісії з питань освіти, повідомили 14 січня у Львівській облраді. Таку ініціативу озвучила заступниця директора департаменту освіти і науки ЛОВА Олена Урдей.

«Обласна влада розглядає можливість реорганізації Великолюбінського НРЦ шляхом створення на його базі філії комунального закладу Львівської обласної ради «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр Святого Миколая»», – розповіли у ЛОР.

Ініціативу реорганізувати Великолюбінський НРЦ у філію в ЛОВА пояснюють тим, що центр Святого Миколая в Брюховичах переповнений. Водночас у Великому Любіні при мінімальній потребі у 50 учнів навчаються лише близько 20 дітей.

«Дітей у закладі не багато і це одна з проблем, яку вони мають і розуміють. Департамент освіти запропонував засновнику, Львівській обласній раді, створити філію центру святого Миколая. Таку пропозицію вважають слушною і директор закладу, і департамент. Думаю, що заслухаємо це питання на одному з наступних засідань у контексті майбутнього розвитку закладу», – зазначила заступниця голови депутатської комісії з питань освіти Парасковія Дворянин.

Парасковія Дворянин уточнила ZAXID.NET, що наразі департамент не подав на комісію проект рішення про реорганізацію Великолюбінського НРЦ. Ймовірно, такий проект розглядатимуть на одному із наступних засідань комісії.

Присутні на комісії батьки вихованців інтернату висловили побоювання щодо майбутнього закладу, адже запропонована реорганізація може стати першим кроком до закриття. Варто зауважити, що зараз Великолюбінський НРЦ є окремою структурою і для його припинення необхідне рішення сесії Львівської облради, у той час утворення філії спрощує юридичний шлях до закриття.

Окрім того, заступниця директора департаменту освіти ЛОВА Олена Урдей оприлюднили результати службового розслідування щодо ситуації у Великолюбінському НРЦ. Вона розповіла, що директора центру покарали доганою за порушення трудової дисципліни та звільнили з посади. Зараз у закладі призначено тимчасового виконувача обов’язків керівника.

Чиновниця запевнила, що на 2025 в обласному бюджеті закладено достатньо коштів на функціонування закладу – на заробітну плату, комунальні послуги, енергоносії, харчування та оновлення матеріально-технічної бази.

Нагадаємо, у вересні минулого року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив керівника Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру у насильстві над вихованцями. Поліція відкрила кримінальну справу, а ЛОВА розпочала службову перевірку, на час якої 64-річного Степана Мащака відсторонили від роботи. Він очолював інтернат близько 20 років.

Крім цього, одній із виховательок центру поліція повідомила про підозру у побитті дитини. Суд визнав виховательку Світлану Подусівську винною у кримінальному правопорушенні, призначивши їй покарання – 100 годин громадських робіт із забороною працювати на посадах, пов’язаних із вихованням та навчанням дітей протягом року.