Петро Сидоришин разом із дружиною отримав кредит і придбав квартиру в Рівному

Пільгова іпотека під 3% за державною програмою «єОселя» стала доступною для мобілізованих військовослужбовців. Першу квартиру за оновленими умовами програми придбали в Рівному. Про це повідомили премʼєр-міністерка Юлія Свириденко та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

З 11 січня житло за програмою «єОселя» стало доступнішим для всіх військовослужбовців. Відтепер мобілізовані можуть оформлювати іпотеку під 3% річних – на рівних умовах із військовими, які проходять службу за контрактом.

Одним із перших учасників програми став 32-річний військовослужбовець Петро Сидоришин, мобілізований у 2023 році. Разом із дружиною він отримав кредит і придбав квартиру в Рівному. Іпотеку оформили на 20 років, щомісячний платіж становить близько 10 тис. грн.

Програма передбачає обмеження щодо площі житла:

квартира – до 115,5 кв. м;

житловий будинок – до 125,5 кв. м.

За офіційними даними, через програму «єОселя» житло вже придбали 11 185 військовослужбовців. Загалом пільговою іпотекою скористалися 23 039 українців. Загальна сума виданих кредитів перевищує 39,7 млрд грн.

Ставка 3% доступна для військових, поліцейських, медиків, педагогів, науковців та членів їхніх сімей. Для ветеранів, внутрішньо переміщених людей і громадян без власного житла ставка іпотеки становить 7%.