Продукти, багаті на білок, підтримують здоров'я серця

Білок – це макронутрієнт, який відіграє ключову роль в організмі, але не всі види білка однаково корисні для серця. Вибір корисних для серця білків може допомогти знизити ризик серцевих захворювань, повідомила Verywellhealth дієтологиня Бріттані Любек і назвала вісім продуктів, багатий на білок, які варто включити у раціон для підтримки здоров’я серця.

Риба. Жирні види риби є чудовим джерелом корисних для серця омега-3 жирних кислот. Дослідження показали: збільшення споживання риби знижує ризик ішемічної хвороби серця і смертності від неї. Три унції (приблизно 90 г) лосося містять близько 17 г білка.

Бобові. Вони є хорошим джерелом білка, клітковини, вітамінів і мінералів для здоровʼя серця і мають низький вміст насичених жирів. Регулярне споживання бобових повʼязане зі зниженням ризику розвитку ішемічної хвороби серця. Дослідження показують: що більше ви споживаєте бобових, то нижчий ризик серцевих захворювань.

Горіхи. Вони містять корисні жири та мінерали, такі як мідь, калій та магній, які сприяють нормальній роботі серця. Вживання горіхів також повʼязане зі зниженням кровʼяного тиску та рівня холестерину.

Тофу. Цей соєвий продукт часто використовують як джерело білка вегани та вегетаріанці. Ізофлавони, що містяться в тофу, мають антиоксидантні властивості, які допомагають зменшити запалення та рівень холестерину і у такий спосіб знижують ризик серцевих захворювань.

Молочні продукти. Перевагу дієтологиня радить надавати знежиреним і низькокалорійним молочним продуктам. Дані свідчать: споживання замість м’яса насичених жирів з молочних продуктів знижує ризик серцевих захворювань.

Пісне мʼясо. Курка, індичка та деякі види яловичини мають високий вміст білка, але низький вміст жиру. М’ясо вважається пісним, якщо воно містить не більше 10 г загального жиру та 4,5 г насичених жирів на порцію. Порівняно з червоним або обробленим м’ясом, птиця та інше нежирне м’ясо корисніше для серця завдяки нижчому вмісту натрію та насичених жирів.

Зернові. Деякі зернові (кіноа, овес) містять більше білка, ніж інші зернові. Вони також містять корисні для серця поживні речовини, такі як клітковина, антиоксиданти, вітаміни та мінерали. Дослідження показують: включення цих зернових до раціону може знизити масу тіла, рівень тригліцеридів, загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) і у такий спосіб знизити ризик серцевих захворювань.

Харчові дріжджі. Це популярне джерело білка серед веганів. Харчові дріжджі містять усі девʼять незамінних амінокислот, що робить їх повноцінним джерелом білка. Вони також містять антиоксиданти, бета-глюкан та інші протизапальні сполуки, повʼязані з покращенням здоровʼя серця.

Добова потреба в білку, наголошує дієтологиня, залежить від віку, статі, рівня активності та стану здоровʼя. Для більшості дорослих вона становить близько 0,8 г на кілограм маси тіла. Водночас надмірне споживання білка може нашкодити ниркам. Якщо ви не впевнені, скільки білка вам слід споживати щодня, проконсультуйтеся з лікарем.