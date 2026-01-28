Включіть їх у раціон: 8 корисних білків, що знижують ризик серцевих захворювань
Поради дієтолога
Білок – це макронутрієнт, який відіграє ключову роль в організмі, але не всі види білка однаково корисні для серця. Вибір корисних для серця білків може допомогти знизити ризик серцевих захворювань, повідомила Verywellhealth дієтологиня Бріттані Любек і назвала вісім продуктів, багатий на білок, які варто включити у раціон для підтримки здоров’я серця.
- Риба. Жирні види риби є чудовим джерелом корисних для серця омега-3 жирних кислот. Дослідження показали: збільшення споживання риби знижує ризик ішемічної хвороби серця і смертності від неї. Три унції (приблизно 90 г) лосося містять близько 17 г білка.
- Бобові. Вони є хорошим джерелом білка, клітковини, вітамінів і мінералів для здоровʼя серця і мають низький вміст насичених жирів. Регулярне споживання бобових повʼязане зі зниженням ризику розвитку ішемічної хвороби серця. Дослідження показують: що більше ви споживаєте бобових, то нижчий ризик серцевих захворювань.
- Горіхи. Вони містять корисні жири та мінерали, такі як мідь, калій та магній, які сприяють нормальній роботі серця. Вживання горіхів також повʼязане зі зниженням кровʼяного тиску та рівня холестерину.
- Тофу. Цей соєвий продукт часто використовують як джерело білка вегани та вегетаріанці. Ізофлавони, що містяться в тофу, мають антиоксидантні властивості, які допомагають зменшити запалення та рівень холестерину і у такий спосіб знижують ризик серцевих захворювань.
- Молочні продукти. Перевагу дієтологиня радить надавати знежиреним і низькокалорійним молочним продуктам. Дані свідчать: споживання замість м’яса насичених жирів з молочних продуктів знижує ризик серцевих захворювань.
- Пісне мʼясо. Курка, індичка та деякі види яловичини мають високий вміст білка, але низький вміст жиру. М’ясо вважається пісним, якщо воно містить не більше 10 г загального жиру та 4,5 г насичених жирів на порцію. Порівняно з червоним або обробленим м’ясом, птиця та інше нежирне м’ясо корисніше для серця завдяки нижчому вмісту натрію та насичених жирів.
- Зернові. Деякі зернові (кіноа, овес) містять більше білка, ніж інші зернові. Вони також містять корисні для серця поживні речовини, такі як клітковина, антиоксиданти, вітаміни та мінерали. Дослідження показують: включення цих зернових до раціону може знизити масу тіла, рівень тригліцеридів, загального холестерину та холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) і у такий спосіб знизити ризик серцевих захворювань.
- Харчові дріжджі. Це популярне джерело білка серед веганів. Харчові дріжджі містять усі девʼять незамінних амінокислот, що робить їх повноцінним джерелом білка. Вони також містять антиоксиданти, бета-глюкан та інші протизапальні сполуки, повʼязані з покращенням здоровʼя серця.
Добова потреба в білку, наголошує дієтологиня, залежить від віку, статі, рівня активності та стану здоровʼя. Для більшості дорослих вона становить близько 0,8 г на кілограм маси тіла. Водночас надмірне споживання білка може нашкодити ниркам. Якщо ви не впевнені, скільки білка вам слід споживати щодня, проконсультуйтеся з лікарем.