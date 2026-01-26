Цілющий корінь імбиру: шість переваг для імунітету, травлення та боротьби із запаленнями
Поради експертів
Корінь імбиру надає стравам особливого смаку і приносить організму чималу користь
Корінь імбиру часто є на кухні багатьох господинь, особливо у холодну пору. Він надає стравам особливого смаку та аромату. Корінь імбиру з давніх-давен використовують і як цілющий засіб, його позитивний вплив на організм підтверджений науковими дослідженнями. Експерти назвали Eat This шість переваг, які можна отримати, включаючи корінь імбиру у свій раціон.
Корисні властивості імбиру
- Зменшує біль та запалення. Імбир – це потужний протизапальний корінь, відомий своїми цілющими властивостями сотні років. Лулу Ге, засновниця компанії з виробництва фітопрепаратів, каже, що його використовують для полегшення м’язового болю та інших проблем. «Незалежно від того, чи вживається імбир у вигляді чаю, сильнодіючої настоянки чи інгредієнта в рецептах, він знижує рівень простагландинів в організмі, що призводить до полегшення запалення», – каже Лулу Ге.
- Допомагає схуднути. Коуч зі схуднення Стефані Мансур каже, що наукові дослідження продемонстрували здатність імбиру знижувати вагу тіла, а також рівень інсуліну. Вона радить тим, кому не подобається насичений смак кореня, змішувати свіжотертий імбир зі смузі або приймати добавки для подібного ефекту.
- Полегшує менструальні спазми. Корінь імбиру може допомогти тим, хто страждає від неприємних та виснажливих менструальних спазмів. «Імбир може бути корисним для полегшення менструальних спазмів, якщо його приймати перед початком менструації, а його дія посилюється при синергетичному поєднанні з іншими адаптогенами та травами», – каже Лулу Ге.
- Поліпшує травлення. Імбир містить сполуки, що стимулюють і покращують травлення. Він допомагає полегшити проблемні симптоми синдрому подразненого кишківника, диспепсії, нетравлення шлунку та ранкової нудоти. «Завдяки унікальному балансу натуральних олій, включаючи гінгерол, найактивнішу сполуку, що міститься в імбирі, ви можете помітити зменшення нудоти та дискомфорту під час вживання імбиру», – додає Лулу Ге.
- Зміцнює імунну систему. Як пояснює Ге, імбир не тільки допомагає при застуді, але й доведено, що він захищає від раку, оскільки бореться з вільними радикалами. «У сирому вигляді він також відомий тим, що допомагає покращити кровообіг і допомагає знизити рівень холестерину та ризик серцевих захворювань», – додає експертка.
- Полегшує здуття живота. Імбир прискорює спорожнення шлунка, що дозволяє полегшити тиск та дискомфорт від газів. «Навіть якщо у вас немає проблем із травленням, імбир підтримує регулярність і нормальне функціонування шлунково-кишкового тракту», – каже Стефані Мансур.
