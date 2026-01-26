Корінь імбиру надає стравам особливого смаку і приносить організму чималу користь

Корінь імбиру часто є на кухні багатьох господинь, особливо у холодну пору. Він надає стравам особливого смаку та аромату. Корінь імбиру з давніх-давен використовують і як цілющий засіб, його позитивний вплив на організм підтверджений науковими дослідженнями. Експерти назвали Eat This шість переваг, які можна отримати, включаючи корінь імбиру у свій раціон.

Корисні властивості імбиру

Зменшує біль та запалення. Імбир – це потужний протизапальний корінь, відомий своїми цілющими властивостями сотні років. Лулу Ге, засновниця компанії з виробництва фітопрепаратів, каже, що його використовують для полегшення м’язового болю та інших проблем. «Незалежно від того, чи вживається імбир у вигляді чаю, сильнодіючої настоянки чи інгредієнта в рецептах, він знижує рівень простагландинів в організмі, що призводить до полегшення запалення», – каже Лулу Ге.

Допомагає схуднути. Коуч зі схуднення Стефані Мансур каже, що наукові дослідження продемонстрували здатність імбиру знижувати вагу тіла, а також рівень інсуліну. Вона радить тим, кому не подобається насичений смак кореня, змішувати свіжотертий імбир зі смузі або приймати добавки для подібного ефекту.

Полегшує менструальні спазми. Корінь імбиру може допомогти тим, хто страждає від неприємних та виснажливих менструальних спазмів. «Імбир може бути корисним для полегшення менструальних спазмів, якщо його приймати перед початком менструації, а його дія посилюється при синергетичному поєднанні з іншими адаптогенами та травами», – каже Лулу Ге.

Поліпшує травлення. Імбир містить сполуки, що стимулюють і покращують травлення. Він допомагає полегшити проблемні симптоми синдрому подразненого кишківника, диспепсії, нетравлення шлунку та ранкової нудоти. «Завдяки унікальному балансу натуральних олій, включаючи гінгерол, найактивнішу сполуку, що міститься в імбирі, ви можете помітити зменшення нудоти та дискомфорту під час вживання імбиру», – додає Лулу Ге.

Зміцнює імунну систему. Як пояснює Ге, імбир не тільки допомагає при застуді, але й доведено, що він захищає від раку, оскільки бореться з вільними радикалами. «У сирому вигляді він також відомий тим, що допомагає покращити кровообіг і допомагає знизити рівень холестерину та ризик серцевих захворювань», – додає експертка.

Полегшує здуття живота. Імбир прискорює спорожнення шлунка, що дозволяє полегшити тиск та дискомфорт від газів. «Навіть якщо у вас немає проблем із травленням, імбир підтримує регулярність і нормальне функціонування шлунково-кишкового тракту», – каже Стефані Мансур.