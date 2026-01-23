ГоловнеНайкорисніщий -цільнозерновий

Пшеничний і житній – найпопулярніші види хліба, але вони по-різному впливають на організм. Одні надають перевагу житньому, інші – пшеничному. Гастроентеролог-дієтолог, професор Олег Швець радить зрозуміти, який з них краще підходить саме вам і розповідає про відмінності між ними.

Користь пшеничного хліба

«Пшеничний хліб, виготовлений з цільнозернового борошна або на 100% з цільного зерна, має багато переваг для здоровʼя. Цільнозернове борошно містить висівки, а отже, більше клітковини та фітонутрієнтів, ніж борошно вищого гатунку (яке ще називають рафінованим). Хліб з цільнозернового борошна краще насичує, сприяє регулярному травленню і є частиною збалансованого харчування в поєднанні з білком і овочами», – каже Олег Швець.

Клітковина, що міститься у пшеничному хлібі, є поживною речовиною для мікробіома кишківника, сприяє розмноженню корисних бактерій і підтримує загальне гарне самопочуття. Пшеничні паростки також мають корисні для здоровʼя вітаміни та мінерали, як вітаміни групи В, магній і цинк, що підтримують роботу мʼязів, імунну систему та загальні метаболічні процеси.

Дослідження показали: вміст мінералів у хлібі, виготовленому з рафінованого борошна, є на 72% нижчим, ніж у хлібі з цільнозернового борошна. А люди з діабетом, які щодня вживали цільнозерновий хліб, мали кращий контроль рівня цукру в крові, нижчий рівень холестерину та здоровіший профіль жирів, ніж ті, хто його не вживав.

Утім, багато видів пшеничного хліба, каже гастроентеролог, виготовляють із рафінованого борошна та додають цукри, що призводить до швидкого зростання рівня глюкози у крові та відчуття голоду незабаром після вживання. Пшеничний хліб може становити проблему для людей, які страждають на синдром подразненого кишечника, оскільки він містить фруктани, які інколи погано засвоюються.

Користь житнього хліба

Жито є чудовим джерелом рослинних сполук лігнанів. Бактерії кишківника перетворюють їх на фітоестрогени, які покращують здоровʼя серцево-судинної системи та обміну речовин. Згідно з дослідженням, лігнани полегшують симптоми менопаузи та запобігають серцевим захворюванням, діабету, метаболічному синдрому і деяким видам раку.

«У цільнозерновому житньому хлібі є багато вітамінів і мінералів, зокрема вітаміни групи B і магній. Як і пшеничний, житній хліб також багатий на клітковину, яка сповільнює травлення і сприяє насиченню, більш стабільному рівню цукру в крові та меншим перепадам енергії в порівнянні з більш рафінованими сортами хліба», – каже експерт.

Крім того, житній хліб, як правило, щільніший і ситніший, тому зазвичай вистачає меншої його порції. Він також сприяє кращій моториці кишківника та полегшує запори.

Нецільнозерновий житній хліб містить менше клітковини та, ймовірно, не буде таким ситним. Крім того, деякі види такого хліба містять доданий цукор (зазвичай у вигляді меляси для темнішого кольору, солодкості та вологості). Його густа текстура може бути важкою для перетравлення деяким людям, особливо тим, хто схильний до здуття живота або має чутливу травну систему.

Який хліб краще підходить для схуднення?

Загалом хліб – не найкращий продукт для тих, хто хоче позбутися зайвих кілограмів. Та у цільнозерновому хлібі багато рослинних харчових волокон (клітковини), які контролюють апетит, живлять кишкові бактерії та дуже корисні для регулювання рівня цукру в крові, а це все важливі фактори для схуднення. Тому тим, хто прагне схуднути, варто купувати хліб, виготовлений з цільнозернової пшениці або цільнозернової жита.

Насправді, каже гастроентеролог-дієтолог, між цільнозерновим пшеничним і цільнозерновим житнім хлібом існує дуже невелика різниця. Вибирайте той, який вам більше смакує.