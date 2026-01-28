Класичні голубці зазвичай готують із білокачанної капусти, але пекінська капуста є не менш вдалим варіантом. Вона має ніжнішу текстуру та швидше готується, що робить страву соковитою і м’якою. Рецепт від Appetito.

Інгредієнти

свино-яловичий фарш 650 г рис білий 80 г пекінська капуста 350 г яйце куряче 1 шт. цибуля ріпчаста 1 шт. сіль і спеції за смаком борошно для панірування 30–40 г сметана 345 г томатна паста 2 ст. л. олія рослинна для смаження 30–40 мл вода 180–200 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте рис у ситі, перекладіть у сотейник, залийте окропом, посоліть та відваріть до готовності протягом 10–11 хвилин.

Крок 2 Наріжте пекінську капусту, використовуючи переважно щільну частину листя. Перекладіть капусту в миску, залийте киплячою водою та залиште на 6–7 хвилин.

Крок 3 Викладіть фарш у глибоку миску, додайте сіль, спеції та дрібно натерту або подрібнену цибулю. Вбийте яйце та ретельно вимісіть масу до однорідної консистенції.

Крок 4 Злийте воду з рису, додайте його до фаршу разом із добре відтиснутою капустою.

Крок 5 Перемішайте масу, сформуйте однакові овальні заготовки та обваляйте їх у борошні.

Крок 6 Розігрійте олію на сковороді з товстим дном і обсмажте голубці по 1–2 хвилини з кожного боку. Перекладіть обсмажені заготовки у форму для запікання.

Крок 7 Змішайте гарячу воду зі сметаною та томатною пастою до однорідного соусу. Залийте голубці соусом і запікайте в духовці при температурі 180 градусів 40–42 хвилини.