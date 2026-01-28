Найніжніші голубці з пекінської капусти. Рецепт дня0
Класичні голубці зазвичай готують із білокачанної капусти, але пекінська капуста є не менш вдалим варіантом. Вона має ніжнішу текстуру та швидше готується, що робить страву соковитою і м’якою. Рецепт від Appetito.
Інгредієнти
|свино-яловичий фарш
|650 г
|рис білий
|80 г
|пекінська капуста
|350 г
|яйце куряче
|1 шт.
|цибуля ріпчаста
|1 шт.
|сіль і спеції
|за смаком
|борошно для панірування
|30–40 г
|сметана
|345 г
|томатна паста
|2 ст. л.
|олія рослинна для смаження
|30–40 мл
|вода
|180–200 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте рис у ситі, перекладіть у сотейник, залийте окропом, посоліть та відваріть до готовності протягом 10–11 хвилин.
Крок 2
Наріжте пекінську капусту, використовуючи переважно щільну частину листя. Перекладіть капусту в миску, залийте киплячою водою та залиште на 6–7 хвилин.
Крок 3
Викладіть фарш у глибоку миску, додайте сіль, спеції та дрібно натерту або подрібнену цибулю. Вбийте яйце та ретельно вимісіть масу до однорідної консистенції.
Крок 4
Злийте воду з рису, додайте його до фаршу разом із добре відтиснутою капустою.
Крок 5
Перемішайте масу, сформуйте однакові овальні заготовки та обваляйте їх у борошні.
Крок 6
Розігрійте олію на сковороді з товстим дном і обсмажте голубці по 1–2 хвилини з кожного боку. Перекладіть обсмажені заготовки у форму для запікання.
Крок 7
Змішайте гарячу воду зі сметаною та томатною пастою до однорідного соусу. Залийте голубці соусом і запікайте в духовці при температурі 180 градусів 40–42 хвилини.
Крок 8
Дайте страві трохи настоятися після приготування, щоб соус повністю увібрався і смак став насиченішим.