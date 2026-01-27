Вікторія з лікаркою-ревматологинею Анастасією Данилик

До ревматологів Університетської лікарні ЛНМУ звернулася 32-річна жінка, яка майже повністю втратила волосся, а шкіра голови вкрилася малими виразками. Креми, мазі, відвідування косметологів, трихологів не давали бажаного результату. Лише через 13 років пацієнтка дізналася, що причиною такого стану є рідкісне захворювання – псоріатична артропатія та алопеція.

Історія хвороби у пацієнтки розпочалася ще у 13 років. Тоді без видимих причин волосся почало випадати великими жмутами. Процес випадіння тоді вдалося зупинити, але волосся так і не відросло. Нове загострення сталося після переїзду жінки з Полтави до Львова, повідомили в медзакладі.

«Я думала, що це через воду, у Полтаві вона зовсім інша. Дуже свербіла шкіра голови, було лущення, я думала, що це лупа», – каже жінка.

Через невчасне і неправильне лікування пацієнтка майже повністю втратила волосся

Коли голова вкрилася маленькими виразками і додалися болі у суглобах, жінка звернулася до лікаря. І лише тоді їй поставили діагноз: псоріатична артропатія та алопеція.

«Пацієнтка звернулася до нас у гострому стані. Після обстежень і аналізів ми вирішили застосувати імунобіологічну терапію. Це off-label лікування і вже після двох інʼєкцій висипання зникли, а волосся почало відростати», – каже лікарка-ревматологиня Анастасія Данилик.

Лікування є тривалим. Зараз Вікторія отримує інʼєкцію щомісяця, згодом терапію можна буде коригувати та зменшувати кількість ін’єкцій.

Лікарі кажуть, що через стрес і низку інших чинників кількість пацієнтів із псоріазом та алопецією за останні 5 років значно зросла. І радять не відкладати візит до лікаря, бо на ранніх стадіях набагато легше запобігти ускладненням, зокрема облисінню та утворенню псоріатичних бляшок, ніж у задавнених випадках.