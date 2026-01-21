Пацієнтка з хірургом Андрієм Стасишиним

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона під час операції грижі стравохідного отвору діафрагми несподівано виявили у мешканки Львівщини вкрай рідкісну пухлину стравоходу, яка ховалася під слизовою оболонкою і яку не показувало жодне обстеження. Спеціалісти одномоментно успішно усунули обидві проблеми.

64-річна Тетяна Бородай місяцями мучилася від болю у спині. Спершу у неї діагностували остеохондроз, однак згодом з’явилися біль у грудях, печія та труднощі з ковтанням. Після повторного обстеження лікарі виявили грижу стравохідного отвору діафрагми . Це патологічний стан, за якого частина шлунка випинається прямо в грудну порожнину. Жінці запропонували операцію, але вона відмовилася, повідомили у медзакладі.

«Та мені було дедалі важче їсти, мучило відчуття тиску під серцем. Обстеження показало, що грижа збільшилася, стала розміром з яйце. Тоді я наважилася на операцію», – каже пацієнтка.

Хірурги вирішили оперувати жінку лапароскопічно, що є золотим стандартом лікування гриж. Вони зайшли у стравохід і виявили те, чого не показувало жодне обстеження. Під слизовою оболонкою затаїлася вкрай рідкісна пухлина, яка вже досягла чималих для такого місця розмірів та сильно розтягнула орган.

«Ми виявили пухлиноподібне утворення розміром близько 3×5 см у дистальній частині стравоходу, фактично в грижовому мішку. Це була гастроінтестинальна стромальна пухлина (GIST), яка належить до найрідкісніших у шлунково-кишковому тракті і зазвичай утворюється в стінці шлунка. А тут у стравоході, таке зустрічається менше, ніж в 1% випадків», – каже хірург, професор Андрій Стасишин.

За словами лікарів, локалізація пухлини під слизовою стравоходу і робить цей випадок унікальним. Це новоутворення може рости роками та при цьому залишатися невидимим для сучасних методів діагностики: МРТ та КТ. Якби не операція з приводу грижі у пацієнтки, пухлина могла б призвести не лише до втрати здатності вживати їжу, а й до таких ускладнень, як розрив стравоходу та смерті.

Хірургам вдалося успішно видалили небезпечну «знахідку», зберігши при цьому слизову оболонку та стінки органа. Вони також виконали пластику стравохідного отвору діафрагми та сформували антирефлюксну манжету.

Після операції пацієнтка почувається значно краще. Її вже на п’яту добу виписали з лікарні.