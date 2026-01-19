Хлопчик вже вдома, де на нього з нетерпінням чекали тато і сестричка

Спеціалісти львівської дитячої лікарні св. Миколая вдалося зберегти вагітність жінки, у якої ще на 24-му тижні почали відходити води. Вони 83 дні боролися за життя не ненародженого маляти. Попри складні виклики, хлопчик народився природним шляхом і вже з лікарні поїхав додому.

Для 30-річної львів'янки Юлії це була друга вагітність. Перша протікала легко, однак пологи були ускладнені сідничним передлежанням і лікарі тоді виконали кесарів розтин. При другій вагітності проблеми почалися вже на 24-му тижні вагітності, почали підтікати води. В акушерстві це називається ПРПО – передчасний розрив плідних оболонок. Це серйозне ускладнення, яке може призвести до передчасних пологів, тому жінку госпіталізували у пологове відділення, повідомили у медзакладі.

Мультидисциплінарна команда, до якої увійшли акушери-гінекологи, неонатологи та фармацевт, щодня робила все можливе, щоб не допустити початку пологової діяльності. У 24 тижні дитина важить лише 400-700 г, її легені незрілі, а нервова система ще в процесі активного формування. Ризики і для життя, і для подальшого здоров'я – високі.

Щоденна турбота про вагітну впродовж майже трьох місяців дала змогу безпечно довести Юлію та її дитину до 35-го тижня вагітності. Безводний період тривав 83 дні.

«11 тижнів це вкрай багато. Це випадок найдовшого безводного проміжку у нашій лікарні. Вся команда вболівала за матусю. І коли пологи таки почалися, ми вірили: цьому малюку все вдасться», – каже акушер-гінеколог та лікуючий лікар Ігор Федашко.

На 35-му тижні вагітності Юлія природним шляхом народила здорового хлопчика Матвійка вагою 2960 г. І це при тому, що перші пологи пройшли через кесарів розтин і у неї утворився рубець на матці, який потребував особливого спостереження.

Після народження дитини акушер-гінекологи побачили на пуповині справжній вузол. Виявити його за допомогою методів візуалізації до народження дитини практично неможливо. Це вкрай рідкісне явище. За різними науковими джерелами справжній вузол пуповини трапляється лише у 0,3-2% породіль. Це додатковий ризик для життя дитини. Щойно вузол туго затягується, постачання кисню припиняється, а серцебиття порушується. Та попри численні виклики з мамою і малюком все гаразд.

Нині хлопчик вже вдома, де на нього з нетерпінням чекали тато та старша сестричка.