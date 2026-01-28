Марʼян Кушнір працює фронтовим кореспондентом

У ніч на 28 січня російський дрон влетів у житлову багатоповерхівку у селищі Білогородка на Київщині. З будинку врятували 4-річну дівчинку, мати якої загинула в пожежі. Дитину забрав з вогню фронтовий кореспондент «Радіо Свобода».

Вночі російський дрон типу Shahed врізався у верхні поверхи будинку, де живе журналіст Марʼян Кушнір. У коментарі «Радіо Свобода» він розповів, що побіг на допомогу, коли побачив пожежу.

«Побачив відчинені двері, якраз тієї квартири, куди влучив Shahed. Я відкрив двері, побачив дитину на дивані. Вона лежала і плакала, кричала "Мама, мама, мама". Ну звісно я витягнув дитину з квартири, одразу забрав її. Побачив, що вогонь наближається зверху. Я спробував зайти знову в квартиру, піднятися до місця, де можуть бути ще люди, але вже піднятися наверх не вдалося», – розповів Марʼян Кушнір.

Журналіст розповів, що дитина не була травмована, але мала стрес. Мама дівчинки та чоловік, з яким вона проживала, загинули внаслідок атаки.

«Із того, що мені потім стало відомо, дрон влучив так, що цих двох людей – чоловіка і жінку, їх привалило, і вони там і загинули», – розповів журналіст.

4-річну дівчинку до себе забрали її батько та старший брат.

«Дівчинка, коли я її виніс, вона почала дуже плакати, а потім сильно труситися, вона обійняла мене. І тоді мені стало дуже боляче. За 10 років війни я ніколи не мав таких відчуттів, коли, тримаючи на руках чотирирічну дитину, яка плаче, усвідомлюю, що її мама мертва», – сказав Марʼян Кушнір.

Марʼян Кушнір працює на «Радіо Свобода» з 2015 року. Він висвітлював події Революції гідності, а потім став фронтовим кореспондентом. У березні 2022 року отримав контузію, знімаючи штурмові дії під час відбиття росіян на Київщині. Лауреат журналістської премії «Честь професії» за 2022 і 2024 роки та володар спецвідзнаку від Bucha Journalism Conference за «непохитність відданості принципам і цінностям журналістської професії та винятковій мужності під час російсько-української війни».

Нагадаємо, у ніч на 28 січня росіяни атакували Київську область ударними дронами. Внаслідок атаки по Білогородці загинули двоє людей, ще четверо звернулися по медичну допомогу.

За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, у постраждалій він обстрілу багатоповерхівці загорілися покрівля та верхній поверх.