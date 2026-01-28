У ніч на середу, 28 січня, російські окупанти атакували низку регіонів України. Внаслідок ударів є загиблі та поранені, зайнялися пожежі.

За даними голови Київської ОВА Миколи Калашника, внаслідок атаки у Білогородській громаді на Київщині загинули чоловік та жінка. До медиків звернулися жінка та двоє дітей, які зазнали гострої реакції на стрес, а також чоловік, який отруївся продуктами горіння. Постраждав багатоповерховий житловий будинок, на місці удару зайнялася пожежа.

Також руйнування зафіксували у Києві. Там уламки ударного дрона впали на дах нежитлової будівлі в Голосіївському районі. Уламки також впали на проїзну частину дороги, вибухова хвиля пошкодила вікна та покрівлю 17-поверхової житлової будівлі. Пожежу, яка виникла від падіння уламків, загасили, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок нічної атаки є руйнування в Одесі – за даними голови Одеської МВА Сергія Лисака, через удар пошкоджені будинки та релігійні споруди. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що один з ворожих дронів атакував територію православного монастиря. Внаслідок атаки на місто троє людей зазнали поранень.

Росіяни також атакували Запоріжжя, влучивши у двір багатоповерхового житлового будинку. Внаслідок атаки постраждали 37-річний чоловік та 88-річна жінка. За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, через атаку пошкоджені понад 100 квартир та 20 автомобілів.

Крім того, окупанти застосували балістичну ракету по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. За даними голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, ракета атакувала місцеву інфраструктуру, поранені 51-річна жінка та 60-річний чоловік.

Через російські удари у низці областей запровадили аварійні графіки відключень.

Нагадаємо, у ніч на 27 січня росіяни масовано атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок ударів загинули троє людей. У місті оголосили жалобу за загиблими.