В Одесі частково зруйновано житловий будинок

У ніч на вівторок, 27 січня, російські війська здійснили масовану атаку на Одесу за допомогою ударних безпілотників. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 23 людини. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, дрони завдали ударів по різних районах міста, внаслідок чого було пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин і будівельний майданчик.

Крім того, міська влада повідомила про ушкодження будівлі церкви в центральній частині Одеси. Найскладніша ситуація склалася на одній із локацій у Хаджибейському районі – там частково зруйновано житловий будинок. Рятувальники проводили пошукові роботи, оскільки під завалами могли перебувати люди.

За даними Лисака, 14 постраждалих отримали поранення легкого ступеня тяжкості – їм надали медичну допомогу безпосередньо на місці.

«Усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі. Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога. Працівники ЖКС ліквідовують наслідки атаки», – додав він.

Доповнено об 11:49. Згодом Лисак повідомив, що під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка. Кількість постраждалих зросла до 23, серед них дві дитини та вагітна жінка.

