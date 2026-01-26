Києво-Печерська Лавра постраждала від обстрілу 24 січня

Російський обстріл Києва 24 січня пошкодив обʼєкти Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Зокрема, постраждав вхід до комплексу печер та Аннозачатіївська церква, повідомила у понеділок, 26 січня, віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Масована російська атака, яка відбулася в ніч на 24 січня, пошкодила вхідну частину до комплексу Дальніх печер. Також ушкоджень зазнав фасад Аннозачатіївської церкви.

«Востаннє руйнування через військові дії на території Лаври фіксували під час Другої світової війни», – повідомила міністарка.

На місці працювали поліцейські та фахівці заповідника. 26 січня на території Лаври відбудеться детальне технічне обстеження пошкоджених обʼєктів – їх законсервують та розпочнуть відновлення.

«Цього року Лавра відзначає 975-річчя. І саме зараз по ній б’ють російські ракети. Світ має знати: це війна не лише проти України. Це війна проти світової культури», – наголосила Тетяна Бережна.

Києво-Печерська Лавра заснована у 1051 році. За часів окупації Києва у 1941-1943 роках у там частково чи повністю зруйнували 32 корпуси. Зокрема, у 1941 році був знищений Успенський собор, а впродовж 1941-1942 німецька окупаційна влада вивезла велику кількість цінностей.

До 2023 року в Лаврі перебувала церква УПЦ МП. До початку квітня комісія Мінкульту проводила роботи щодо передачі 79 корпусів Лаври, якими безоплатно користувалися ченці УПЦ МП. Роботі комісії неодноразово перешкоджали як священники на чолі з митрополитом Павлом Лебедем, так і віряни УПЦ МП. 5 червня 2023 року комісія завершила перевірки будівель на території Лаври та зобов'язали УПЦ МП звільнити приміщення.

У 1994 та 2023 роках разом із Софіївським собором комплекс внесли до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО. Зазначимо, у червні 2025 року Софіївський собор також постраждав від російської атаки – обстріли пошкодили основну апсиду собору.