Внаслідок обстрілу постраждала пам'ятка архітектури та кіностудія

Під час масованої атаки на Київ, яка відбулася в ніч на вівторок, 10 червня, російські окупанти пошкодили будівлю пам’ятки архітектури – Софійського собору. Крім того, внаслідок атаки пошкоджені будівлі Одеської кіностудії та повністю знищені декорації для фільму «Довженко», повідомив міністр культури Микола Точицький.

«Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності», – повідомив міністр.

За словами Точицького, вибухова хвиля пошкодила карниз на головній апсиді Софійського собору – півкруглого виступу із куполом, розташованого в центральній частині храму. На місці події працюють правоохоронці.

На фото, оприлюднених міністром та пресслужбою національного заповідника «Софія Київська», видно, що від апсиди відпала частина тинькованого карнизу, а її уламки лежать під храмом.

«Фахівці Заповідника спільно зі слідчо-оперативною групою Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України провели візуальне обстеження та фіксацію стану об’єкта. Інтер'єр пам’ятки не постраждав, однак будь-які вібраційні навантаження від вибухів становлять серйозну загрозу для збереження її конструкцій. Софійський собор постійно перебуває в зоні підвищеного ризику через регулярні ворожі атаки на столицю», – повідомили у пресслужбі заповідника.

Софійський собор – пам’ятка архітектури XI століття. Храм входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, вночі росіяни завдали удару по Одесі – там пошкоджена Одеська кіностудія. За словами Миколи Точицького, обстріл пошкодив павільйони, складські приміщення, декорації та автотранспорт кіностудії. Також повністю знищені декорації для фільму «Довженко». Нагадаємо, зйомки фільму про українського кінорежисера Олександра Довженка розпочалися в Одесі ще навесні 2024 року.

Наслідки атаки на Київ та Одесу 10 червня

Внаслідок нічної атаки 10 червня у Києві зайнялися пожежі у низці районів, є пошкодження цивільної інфраструктури – зокрема, житлових будинків, бізнес-центру та школи. Четверо людей отримали поранення внаслідок обстрілу.

В Одесі через масований удар БпЛА загинули дві людини. Ще дев’ятеро зазнали поранень. У місті пошкоджений пологовий будинок, будівля екстреної медичної допомоги, а також у спорткомплекс, зоопарк та будівлю залізничного вокзалу.