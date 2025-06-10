Пошкоджений російською атакою бізнес-центр у Києві

У ніч на вівторок, 10 червня, росіяни випустили по Україні ударні дрони, а також балістичні та крилаті ракети. Загалом окупанти атакували Україну понад 320 засобами, проте більшість вдалося збити, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними військовослужбовців, з 20:00 9 червня росіяни випустили по низці регіонів України 322 засоби повітряного ураження. Зокрема, це:

315 ударних дронів типу Shahed та БпЛА-імітаторів різних типів з російських Курська, Шаталова, Орла, Міллерова, а також Приморсько-Ахтарська;

п’ять крилатих ракет «Іскандер-К» з російської Курщини;

дві балістичні ракети KN-23 з Воронезької області Росії.

За даними Повітряних сил, основним напрямком атаки став Київ. Нагадаємо, влада міста повідомила про масовану атаку та пожежі в низці районів, а також про чотирьох постраждалих.

Станом на 09:00 10 червня, авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, а також підрозділи РЕБ і безпілотних систем знешкодили 284 російських повітряних засобів:

дві ракети KN-23

п’ять крилатих ракет «Іскандер-К»

213 дронів Shahed та інших типів

Зазначається, що ще 64 безпілотники локаційно втратили чи подавили системами РЕБ.

Результат роботи ППО у ніч на 10 червня

Попри ефективну роботу ППО, є влучання у Києві, Одесі, а також Київщині. За даними Повітряних сил, влучання зафіксували в 11 локаціях, а падіння уламків від збитих повітряних цілей – у 16 локаціях.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки у Києві зайнялися пожежі у низці районів, є пошкодження цивільної інфраструктури – зокрема, житлових будинків, бізнес-центру та школи. Четверо людей отримали поранення внаслідок обстрілу.

В Одесі через масований удар БпЛА загинули дві людини. Ще дев’ятеро зазнали поранень. У місті пошкоджений пологовий будинок, будівля екстреної медичної допомоги, а також у спорткомплекс, зоопарк та будівлю залізничного вокзалу.